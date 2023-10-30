У Львові померла пацієнтка, якій пересадили комплекс серце-легені

У Львові померла 38-річна пацієнтка, якій вперше в Україні пересадили комплекс легені-серце від посмертного донора.

Трагічну звістку повідомили на Facebook-сторінці Першого медичного об’єднання Львова.

"З сумом повідомляємо, що пацієнтка, якій минулого тижня пересадили комплекс серце-легені, на жаль, померла.

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Попри всі зусилля медпрацівників і вдало виконану операцію її не вдалося врятувати: відбулося гостре відторгнення донорських органів", – сказали лікарі.

38-річна Ніна з Київщини мала ваду серця від народження. 25 жовтня їй зробили трансплантацію, на яку вона чекала понад півтора року.

Стан пацієнтки стрімко погіршився на другу добу після трансплантації.

Команди лікарів медоб’єднання та Інституту серця наголосили, що робили усе можливе, аби його стабілізувати, зокрема, підʼєднали ЕКМО – апарат, який замінює роботу серця і легень.

Однак на такому ранньому етапі подолати гостре відторгнення одночасно двох органів було майже неможливо.

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"Всі реанімаційні заходи, на жаль, виявилися марними. Для усього нашого колективу та усіх, хто боровся за життя Ніни і вірив в її одужання – це великий удар.

Немає нічого гіршого, ніж втратити пацієнта. Висловлюємо глибокі співчуття родині покійної Нині. Світла памʼять", – висловлюються лікарі.