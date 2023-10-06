ВООЗ прогнозує спалах лихоманки Денге впродовж десятиліття у США, Південній Європі та Африці

Існує ризик стрімкого поширення лихоманки Денге у США, Південній Європі та Африці цього десятиліття.
Про це повідомив фахівець з інфекційних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Джеремі Фарррар, пише Reuters.
Це пов'язано із підвищенням температури, що створює сприятливі умови для поширення комарів, що переносять захворювання.
За словами Фаррара, лихоманка Денге стане ендемічною (постійно присутньою) на Півдні США, у Південній Європі та частині Африки. Саме у цих регіонах вже фіксували локальні випадки захворювання.
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"Нам потрібно дійсно підготувати країни до того, як вони справлятимуться з додатковим тиском, який виникне… у майбутньому у багатьох великих містах.
Клінічна допомога дійсно інтенсивна, вона вимагає високого співвідношення кількості медсестер і пацієнтів", – прогнозує інфекціоніст.
Лихоманка Денге – це гостра інфекційна хвороба, яку переносять комарі. Вона може протікати безсимптомно, а отже її складніше зафіксувати.
Якщо симптоми є, то зазвичай серед них висока температура, головний біль, болі в очах, м’язах та суглобах, опухання залоз, плямисті висипи.
Денге найбільш розповсюджена у країнах Азії та Латинської Америки. Починаючи з 2000 року, рівень захворюваності на неї зріс у 8 разів. Це пов’язують зі змінами клімату, міграцією та урбанізацією.
У 2022 році зафіксували близько 4,2 мільйона випадків зараження Денге.
Наразі найбільший спалах лихоманки Денге спостерігається у Бангладеші. У 2023 році від цієї хвороби померло щонайменше 1000 людей.
Спеціального лікування Денге немає. Проте існує вакцина від цієї хвороби для дітей від 6 до 16 років.
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