ВООЗ прогнозує спалах лихоманки Денге впродовж десятиліття у США, Південній Європі та Африці

Існує ризик стрімкого поширення лихоманки Денге у США, Південній Європі та Африці цього десятиліття.

Про це повідомив фахівець з інфекційних захворювань Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Джеремі Фарррар, пише Reuters.

Це пов'язано із підвищенням температури, що створює сприятливі умови для поширення комарів, що переносять захворювання.

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За словами Фаррара, лихоманка Денге стане ендемічною (постійно присутньою) на Півдні США, у Південній Європі та частині Африки. Саме у цих регіонах вже фіксували локальні випадки захворювання.

Фото: skaman306/Getty Images

"Нам потрібно дійсно підготувати країни до того, як вони справлятимуться з додатковим тиском, який виникне… у майбутньому у багатьох великих містах.

Клінічна допомога дійсно інтенсивна, вона вимагає високого співвідношення кількості медсестер і пацієнтів", – прогнозує інфекціоніст.

Лихоманка Денге – це гостра інфекційна хвороба, яку переносять комарі. Вона може протікати безсимптомно, а отже її складніше зафіксувати.

Якщо симптоми є, то зазвичай серед них висока температура, головний біль, болі в очах, м’язах та суглобах, опухання залоз, плямисті висипи.

Денге найбільш розповсюджена у країнах Азії та Латинської Америки. Починаючи з 2000 року, рівень захворюваності на неї зріс у 8 разів. Це пов’язують зі змінами клімату, міграцією та урбанізацією.

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У 2022 році зафіксували близько 4,2 мільйона випадків зараження Денге.

Наразі найбільший спалах лихоманки Денге спостерігається у Бангладеші. У 2023 році від цієї хвороби померло щонайменше 1000 людей.

Спеціального лікування Денге немає. Проте існує вакцина від цієї хвороби для дітей від 6 до 16 років.

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