Спалах гепатиту А на Вінниччині: кількість хворих стрімко зростає

На Вінниччині зросла кількість хворих на гепатит А. Наразі лабораторно підтверджено 207 випадків захворювання. Водночас загальна кількість повідомлень про інфекцію становить 247.

Про це повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації.

Попри збільшення випадків зараження, у лікарнях кількість пацієнтів зменшується.

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Зараз у медзакладах перебуває 120 людей, 7 з яких – з підозрою на гепатит А. Серед них 20 дітей.

Стан більшості хворих середньої складності. Один пацієнт залишається стабільно важким.

"На сьогодні у нас вже вакциновано 117 медиків та 8 контактних осіб з 12 сімей, де були зафіксовані вогнища хвороб.

Продовжуємо вакцинувати медиків та контактних осіб. Ще раз наголошую, мийте руки з милом та дезінфікуйте їх", – зауважила заступниця директорки профільного департаменту Тетяна Бондаренко.

Нагадаємо, 24 жовтня на Вінниччині зафіксували спалах гепатиту А – тоді зареєстрували 74 випадки зараження.

Кількість хворих продовжувала зростати, тому школярів перевели на дистанційне навчання.

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31 жовтня у Вінницькій області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах інфекції.