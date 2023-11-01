Спалах гепатиту А на Вінниччині: кількість хворих стрімко зростає

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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1 листопада 2023

На Вінниччині зросла кількість хворих на гепатит А. Наразі лабораторно підтверджено 207 випадків захворювання. Водночас загальна кількість повідомлень про інфекцію становить 247. 

Про це повідомили у Вінницькій обласній військовій адміністрації. 

Попри збільшення випадків зараження, у лікарнях кількість пацієнтів зменшується. 

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Зараз у медзакладах перебуває 120 людей, 7 з яких – з підозрою на гепатит А. Серед них 20 дітей.

Фото: motortion/Depositphotos

Стан більшості хворих середньої складності. Один пацієнт залишається стабільно важким. 

"На сьогодні у нас вже вакциновано 117 медиків та 8 контактних осіб з 12 сімей, де були зафіксовані вогнища хвороб. 

Продовжуємо вакцинувати медиків та контактних осіб. Ще раз наголошую, мийте руки з милом та дезінфікуйте їх", – зауважила заступниця директорки профільного департаменту Тетяна Бондаренко.

Нагадаємо, 24 жовтня на Вінниччині зафіксували спалах гепатиту А – тоді зареєстрували 74 випадки зараження.

Кількість хворих продовжувала зростати, тому школярів перевели на дистанційне навчання.

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31 жовтня у Вінницькій області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах інфекції.

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