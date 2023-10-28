Вірусний гепатит А у Вінниці: у лікарні 141 пацієнт, школярів переводять на онлайн-навчання

У Вінниці збільшується кількість постраждалих від вірусного гепатиту А, де три дні тому був зафіксований 81 випадок захворювання.

Станом на вечір 27 жовтня, в лікарні перебуває 141 пацієнт. Їхній стан – середньої тяжкості, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

На місці працює команда епідеміологів та фахівців Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб та група реагування Центру громадського здоров’я України.

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"Триває епідеміологічне розслідування та всі необхідні обстеження. Комплексно вже маємо результати понад 150 проб з навколишнього середовища, додатково проводяться перевірки стихійних ринків та води. Джерело інфікування ще не встановлено", – кажуть у МОЗ.

Також з понеділка, 30 жовтня, школярі Вінницької громади повернуться з осінніх канікул на навчання, але в онлайн-форматі.

Фото: МОЗ

29 жовтня команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним має приїхати на Вінниччину, аби вивчити ситуацію на місці та вжити всіх необхідних заходів для встановлення джерела інфікування.

"Працюватимемо спільно з місцевою владою, МВС та ДСНС. Тримаємо ситуацію на контролі", – додають у МОЗ.

25 жовтня у Вінниці зареєстрували 81 випадок вірусного гепатиту А. Серед пацієнтів було 66 дорослих та 15 дітей.

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Нагадаємо, вірусний гепатит А – це запальне захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.

Гепатит A в окремих випадках може спричинити ураження нирок, підшлункової залози, може викликати біль в суглобах та навіть призводити до смерті.

Екстрена вакцинація від гепатиту А рекомендована протягом 2 тижнів від моменту контакту з хворою людиною.