Вірусний гепатит А у Вінниці: у лікарні 141 пацієнт, школярів переводять на онлайн-навчання

У Вінниці збільшується кількість постраждалих від вірусного гепатиту А, де три дні тому був зафіксований 81 випадок захворювання.
Станом на вечір 27 жовтня, в лікарні перебуває 141 пацієнт. Їхній стан – середньої тяжкості, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
На місці працює команда епідеміологів та фахівців Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб та група реагування Центру громадського здоров’я України.
"Триває епідеміологічне розслідування та всі необхідні обстеження. Комплексно вже маємо результати понад 150 проб з навколишнього середовища, додатково проводяться перевірки стихійних ринків та води. Джерело інфікування ще не встановлено", – кажуть у МОЗ.
Також з понеділка, 30 жовтня, школярі Вінницької громади повернуться з осінніх канікул на навчання, але в онлайн-форматі.
|Фото: МОЗ
29 жовтня команда МОЗ на чолі з головним державним санітарним лікарем Ігорем Кузіним має приїхати на Вінниччину, аби вивчити ситуацію на місці та вжити всіх необхідних заходів для встановлення джерела інфікування.
"Працюватимемо спільно з місцевою владою, МВС та ДСНС. Тримаємо ситуацію на контролі", – додають у МОЗ.
25 жовтня у Вінниці зареєстрували 81 випадок вірусного гепатиту А. Серед пацієнтів було 66 дорослих та 15 дітей.
Нагадаємо, вірусний гепатит А – це запальне захворювання печінки вірусного походження, що може мати як легкий, так і важкий перебіг.
Гепатит A в окремих випадках може спричинити ураження нирок, підшлункової залози, може викликати біль в суглобах та навіть призводити до смерті.
Екстрена вакцинація від гепатиту А рекомендована протягом 2 тижнів від моменту контакту з хворою людиною.
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