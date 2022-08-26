Як і коли вакцинуватись від гепатиту A? Інструкція від МОЗ

Гепатит A, який також називають хворобою Боткіна – це запальне захворювання печінки.
У Міністерстві охорони здоров’я назвали основні збудники хвороби та розповіли, як захистити себе за допомогою вакцинації.
Гепатит A в окремих випадках також спричиняє ураження нирок, підшлункової залози, може викликати біль в суглобах та навіть призводити до смерті.
Інфікуватися можна через споживання заражених харчових продуктів, води.
Також зараження може статись після близького контакту з хворим. У такому випадку вірус виділяється з випорожненнями, сечею та виділеннями з носоглотки.
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Основні фактори ризику захворювання на гепатит A:
- погані санітарні умови;
- відсутність очищеної води;
- вживання наркотиків;
- проживання з інфікованою людиною;
- сексуальні контакти з людиною, яка має гостру форму гепатиту A;
- поїздки в райони з високою епідемічністю.
Екстрена вакцинація від гепатиту А рекомендована протягом 2 тижнів від моменту контакту з хворою людиною.
Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом в 6 місяців, одна із них – комбінована вакцина, яка захищає одночасно від штаму гепатиту A і В.
Нагадаємо, раніше вчені з’ясували причину спалаху гепатиту невідомого походження у дітей.
Також раніше у МОЗ розповідали, як діагностувати та лікувати гепатити різних штамів: А, B, C, D, E.
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