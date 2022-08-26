Як і коли вакцинуватись від гепатиту A? Інструкція від МОЗ

Гепатит A, який також називають хворобою Боткіна – це запальне захворювання печінки.

У Міністерстві охорони здоров’я назвали основні збудники хвороби та розповіли, як захистити себе за допомогою вакцинації.

Гепатит A в окремих випадках також спричиняє ураження нирок, підшлункової залози, може викликати біль в суглобах та навіть призводити до смерті.

Інфікуватися можна через споживання заражених харчових продуктів, води.

Також зараження може статись після близького контакту з хворим. У такому випадку вірус виділяється з випорожненнями, сечею та виділеннями з носоглотки.

Основні фактори ризику захворювання на гепатит A:

погані санітарні умови;

відсутність очищеної води;

вживання наркотиків;

проживання з інфікованою людиною;

сексуальні контакти з людиною, яка має гостру форму гепатиту A;

поїздки в райони з високою епідемічністю.

Екстрена вакцинація від гепатиту А рекомендована протягом 2 тижнів від моменту контакту з хворою людиною.

Курс щеплень складається з двох доз з інтервалом в 6 місяців, одна із них – комбінована вакцина, яка захищає одночасно від штаму гепатиту A і В.

Нагадаємо, раніше вчені з’ясували причину спалаху гепатиту невідомого походження у дітей.

Також раніше у МОЗ розповідали, як діагностувати та лікувати гепатити різних штамів: А, B, C, D, E.