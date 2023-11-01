У Запоріжжі відсторонили завідувачів відділень лікарні, де пацієнтів змушували купувати ліки – МОЗ

У Запоріжжі відсторонили керівників відділень лікарні, де пацієнтів змушували купувати ліки, витрати на які покриваються Програмою медичних гарантій.

Люди також скаржилися, що більшість із виписаних їм медикаментів не мають доведеної ефективності, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

На час службового розслідування від посад відсторонили завідувачів відділення ранньої реабілітації, а також ортопедо-травматологічного відділення Міської лікарні екстреної та швидкої медичної допомоги Запорізької міської ради.

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Крім того, керівництво медзакладу має повернути пацієнтам кошти, які ті витратили на закупівлю препаратів, що має покривати держава.

Також пацієнтам буде повернено кошти за придбані медикаменти без доведеної ефективності.

Фото: МОЗ

У МОЗ нагадують, що всі витрати, повʼязані з лікуванням пацієнта в стаціонарних умовах, повністю покривають пакети Програми медичних гарантій. Кошти за кожного пролікованого пацієнта НСЗУ перераховує усім медзакладам, з якими має укладені договори.

"Якщо у лікарні немає ліків для надання медичної допомоги, то вони не ефективно використовують кошти, які платить НСЗУ. І це злочин. Жоден пацієнт лікарні, незалежно від причини звернення, не має купувати ліки самостійно. У таких ситуаціях необхідно звертатись на гарячу лінію НСЗУ або до головного лікаря", – наголосив Сергій Дубров, перший заступник міністра охорони здоров’я.

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Ірина Батюк, "УП.Життя"