Відтепер перший е-рецепт можна отримати дистанційно – МОЗ

Відтепер перший електронний рецепт можна отримати без особистого візиту до лікаря.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я.

Пацієнт може отримати е-рецепт, навіть якщо перший раз до лікаря звертається дистанційно.

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До винятку потрапляють ті, хто проходять замісну підтримувальну терапію.

"У своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я", – пояснюють у МОЗ.

Раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без особистого візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань.

Нагадаємо, в Україні збільшили термін дії електронних рецептів на деякі препарати.

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