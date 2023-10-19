Відтепер перший е-рецепт можна отримати дистанційно – МОЗ

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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19 жовтня 2023

Відтепер перший електронний рецепт можна отримати без особистого візиту до лікаря.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. 

Пацієнт може отримати е-рецепт, навіть якщо перший раз до лікаря звертається дистанційно. 

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До винятку потрапляють ті, хто проходять замісну підтримувальну терапію.

Фото: VadimVasenin/Depositphotos

"У своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги, а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов’язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров’я", – пояснюють у МОЗ. 

Раніше пацієнт міг отримати перший е-рецепт без особистого візиту до лікаря лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. 

Нагадаємо, в Україні збільшили термін дії електронних рецептів на деякі препарати. 

Також у МОЗ розповіли, як отримати рецепт на ліки, якщо ви живете в селі

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