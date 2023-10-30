Що робити, якщо Helsi показує в застосунку результати аналізів, які ви не здавали?

30 жовтня система Helsi надала користувачам можливість отримувати результати аналізів в онлайн-застосунку після того, як вони оновлять його.

Тепер дані, додані лабораторією чи лікарем в ЕСОЗ, автоматично і миттєво зберігаються у медичній картці в розділі "Медичні документи".

Однак деякі користувачі почали скаржитися на неправильно відображену інформацію – читачі також повідомляли "УП. Життя" , що в застосунку з’явилися результати невідомих аналізів, які вони ніколи не здавали.

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У Helsi пояснили, як виправили збій та що робити, якщо застосунок досі неправильно відображає інформацію щодо аналізів.

"Команда Helsi досить довго працювала над новим функціоналом, який дозволяє українцям отримувати результати аналізів не виходячи з дому у своєму електронному кабінеті в Helsi. І сьогодні, нарешті, були раді повідомити про те, що це стало можливим.

Однак після впровадження функціонала ми дійсно отримали декілька запитань від користувачів щодо некоректного відображення інформації дати внесення в діагностичних звітах", – розповіли у пресслужбі.

За словами представниці Helsi, у деяких користувачів неправильно відображались дати проведення аналізів. Однак сьогодні зранку, після скарг користувачів, з'явилися оновлення.

"Є досить цікавий кейс, наш СЕО теж зранку побачив відображені лабораторні аналізи в картці дітей в системі з іншою датою і звичайно це саме те питання "моя дружина з дітьми не була у лікаря в той день" і ми всією командою перевіряли цей кейс, адже ми відображаємо аналізи з ЕСОЗ і не інтерпретуємо інформацію.

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І це саме той запит, який вам надійшов від користувачів і звичайно який ми виправили – ми зробили оновлення і всі дати відображаються коректно", – додають у Helsi.

Але якщо у застосунку досі відображають невідомі вам аналізи або навпаки – інформація неповна чи відображена недостовірно, у Helsi додали можливість залишати відгук безпосередньо в застосунку.

Звернутись у техпідтримку можна у самому інтерфейсі – внизу під вікном, де відображаються результати аналізів.

Водночас у Helsi запевняють, що нічого не дописують в медичну історію пацієнта, а лише відображають те, що внесено лікарями в центральну базу даних ЕСОЗ.

"Якщо лабораторія внесла аналіз в центральну базу даних ЕСОЗ, то він автоматично відобразиться пацієнту в Helsi. Тобто ми ніяк не змінюємо та не інтерпретуємо інформацію, а відображаємо її пацієнтам у тому вигляді, в якому вона оформляється в лабораторіях та передається для звітування в ЕСОЗ.

Сама ж система Helsi не має відношення до внесення діагностичних звітів у систему, не вносить жодних даних, а також не має до них жодного доступу", – додають у пресслужбі.

Нагадаємо, раніше у МОЗ перевірили "фейкові" записи до лікарів у Helsі, на які скаржились користувачі, однак більшість візитів виявилися правдивими.