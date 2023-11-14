Не всі ультраоброблені продукти шкідливі для здоров’я – дослідження ВООЗ

Деякі ультраоброблені продукти, як-от хліб і крупи, є корисними для людей, адже містять клітковину. Вони можуть знижувати ризики розвитку раку, хвороб серця та діабету.

Такими є висновки дослідження, опублікованого в The Lancet, пише Guardian. Вчені ґрунтувалися на аналізі харчової історії майже 267 тисяч людей у ​​семи європейських країнах.

Науковці досліджували, які оброблені продукти спричиняють ризик виникнення поліморбідності – розвитку в одного хворого декількох захворювань, які вкорочують життя (наприклад, раку і серцевих захворювань).

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Не всі ультраоброблені продукти є шкідливими. Фото: AntonMatyukha/Depositphotos

Їхні висновки свідчать, що:

штучно підсолоджені напої, оброблені продукти тваринного походження, соуси, спреди, приправи є шкідливими – вони підвищують ймовірність розвитку низки тяжких хвороб;

солодощі та десерти, готові страви, солоні закуски, рослинні альтернативи м’ясним продуктам також шкідливі для здоров’я людини, однак ця шкода є меншою – вони "не пов’язані з виникненням поліморбідності";

хліб і крупи, які проходять інтенсивну обробку, є корисними, бо завдяки вмісту клітковини знижують ризик багатьох захворювань.

Фактори, через які оброблені продукти можуть бути небезпечними для здоров’я, вчені пов’язують зі зміною їхніх харчових властивостей у процесі створення та забруднення елементами, з яких виготовлені пакувальні матеріали. Вони можуть впливати на ендокринну систему або мікробіом кишківника і сприяти подальшому ризику захворювання.

Експерти стверджують: вважати всі оброблені продукти шкідливими для здоров’я – нерозумно і необґрунтовано.

"У цьому багатонаціональному європейському дослідженні ми виявили, що більш високе споживання оброблених продуктів пов’язане з вищим ризиком поліморбідності раку та кардіометаболічних захворювань", – переконують автори.

За їхніми словами, люди, які хочуть знизити цей ризик, повинні замінити у своєму раціоні деякі оброблені продукти "подібними, але менш обробленими" або дотримуватися середземноморської дієти.

Гостре занепокоєння, яке виникло навколо цих продуктів, спричинене тим, що за деякими даними, від 50% до 60% продуктів, які споживають у деяких країнах з високим рівнем доходу, є обробленими, а не свіжоприготованими.

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"Дані цього дослідження підтвердили вплив деяких оброблених продуктів на виникнення множинних хронічних захворювань. Але вони також свідчать про те, що загальне припущення про шкідливість усіх таких продуктів, ймовірно, є помилковим", – каже доктор Ян Джонсон, дослідник харчування та почесний співробітник Інституту Quadram.

Ірина Батюк, "УП. Життя"