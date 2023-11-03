Зловживання сіллю підвищує ризик виникнення діабету 2-го типу – дослідження

Вчені Університету Тулейн в США встановили, що зменшення споживання солі може знизити ризик розвитку діабету 2-го типу.

Дослідження, опубліковане в Mayo Clinic Proceedings, є першим, що доводить зв’язок між звичкою додавати сіль в їжу та ризиком виникнення діабету 2-го типу, пише Healthline.

Вчені ​​протягом майже 12 років вивчали те, як споживають сіль понад 400 тисяч дорослих, зареєстрованих у Біобанку Великої Британії.

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Відомо, що учасники дослідження не хворіли на діабет, хронічну хворобу нирок, рак або серцево-судинні захворювання на початковому етапі. Також вони надали повну інформацію про те, наскільки часто солять страви, які готують.

Відповіді розділили на п’ять категорій: "ніколи", "рідко", "іноді", "зазвичай" або "завжди". Зрештою вони встановили, що у понад 13 тисяч учасників, які регулярно вживали сіль, розвинувся діабет 2-го типу.

Порівняно з учасниками, які "ніколи/рідко" вживали сіль, люди, які "іноді", "зазвичай" або "завжди" солили страви, мали на 13%, 20% і 39% відповідно більше шансів на розвиток діабету 2-го типу.

"Ми вже знаємо, що обмеження солі може знизити ризик серцево-судинних захворювань і гіпертонії, але це дослідження вперше показує, що відмова від солі може також допомогти запобігти розвитку діабету 2-го типу", – сказав провідний автор дослідження, директор Дослідницького центру ожиріння Університету Тюлейн доктор Лу Ці.

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Вчені кажуть: зв’язок між зловживанням сіллю і виникненням діабету підлягає більш детальному вивченню, однак можна стверджувати, що рясне споживання солі підвищує індекс маси тіла (ІМТ).

Дослідники Університету Тюлейн припускають, що сіль може спонукати людей їсти більші порції їжі. Це, своєю чергою, збільшує ймовірність розвитку ожиріння та різноманітних запалень, які збільшують ризик розвитку діабету.

Ця недуга виникає, коли організм припиняє належним чином регулювати рівень цукру в крові. Це призводить до резистентності до інсуліну. Цукровий діабет 2-го типу зазвичай розвивається з віком. У зоні ризику люди, які мають надмірну вагу чи ожиріння, вживають занадто велику кількість солодкої та жирної їжі.

Healthline наголошує, що Національна служба охорони здоров'я Великої Британії рекомендує дорослим вживати не більше 6 грамів (близько однієї чайної ложки) солі на день.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що щоденне вживання червоного м'яса підвищує ризик розвитку діабету 2 типу.

Ірина Батюк, УП. Життя