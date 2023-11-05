Люди, які перенесли COVID-19, вдвічі частіше відчувають задишку або втому – дослідження

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5 листопада 2023

Вчені виявили, що люди, які перенесли COVID-19, більш ніж вдвічі частіше відчувають задишку, втому, втрату пам’яті або головний біль порівняно з людьми, які ніколи не хворіли на коронавірус.

Такого висновку науковці дійшли у дослідженні, опублікованому в журналі BMC Infectious Diseases.

Норвезькі дослідники порівняли ймовірність наявності 17 різних тривалих симптомів COVID-19 залежно від того, була людина інфікована коронавірусом чи ні, пише Medscape.

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Аналіз охопив близько 54 тисячі людей, у яких був діагностований COVID-19 у період з лютого 2020 року по лютий 2021 року. Також учені дослідили дані понад 485 тисяч людей, які не були інфікованими. Більшість піддослідних на той час не були щеплені проти COVID-19.

 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Результати свідчать, що люди, які перехворіли COVID-19 вдвічі частіше відчувають задишку або втому, а також частіше скаржаться на втрату пам’яті або головний біль порівняно з людьми, які ніколи не хворіли на коронавірус. Дослідники розглядали лише симптоми, які виникли принаймні через три місяці після встановлення діагнозу COVID-19.

Вони також виявили, що тяжкий перебіг хвороби підвищує ризик тривалих симптомів COVID-19: задишки, втоми та втрати пам’яті.

Автори зазначають: на точність даних їхнього дослідження могло вплинути те, що в Норвегії реєструють не всі симптоми, про які повідомляють під час візиту до лікаря загальної практики.

Ірина Батюк, "УП.Життя"

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