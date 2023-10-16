Чому діти переносять COVID-19 легше за дорослих? Вчені мають припущення

Науковці спробували розібратись, чому маленькі діти рідше страждають від тяжкого перебігу COVID-19, ніж дорослі. Виявилось, що дитяча імунна відповідь відрізняється від тієї, яка зазвичай спостерігається у дорослих.

Немовлята і маленькі діти, які заразились SARS-CoV-2, мали багато антитіл для боротьби з вірусом з самого початку хвороби та протягом тривалого часу.

Також у дітей спостерігали високий рівень прозапальних білків у носі, але не в крові, як у дорослих.

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Відповідне дослідження опублікували в журналі Cell, повідомляє MedicalXpress.

Фото: ArtistGNDphotography/GettyImages

У дослідженні взяла участь 81 дитина, серед яких немовлята і діти раннього віку.

Дослідницька група навчила матерів щотижня брати мазки з носа у своїх немовлят, починаючи з 2-тижневого віку. Команда також регулярно брала у немовлят кров на аналіз, починаючи з 6-тижневого віку, а також тоді, коли діти заразилися SARS-CoV-2, і протягом наступних тижнів і місяців.

Ці зразки дозволили вченим вивчити імунні реакції дітей до, під час і після першого контакту з вірусом.

54 дитини заразилися і мали легку форму COVID-19, а 27 здорових дітей були "контрольною групою". На момент інфікування дітям було від 1 місяця до 4 років.

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Також вчені щотижня брали мазки з носа 19 хворих і 19 здорових матерів, зразки крові 89 хворих і 13 здорових дорослих.

Дослідники вивчили багато аспектів імунної відповіді немовлят і дорослих на вірус за допомогою системної імунології.

Виявилось, що реакція антитіл на SARS-CoV-2 у дітей молодшого віку відрізняється від реакції дорослих. Зазвичай антитіла у дорослих виробляються поступово протягом декількох тижнів, а потім знижуються.

Натомість у дітей антитіла одразу вироблялися на високому рівні, і ці показники залишалися високими протягом усього 300-денного періоду спостереження.

Вчені також виявили, що в крові дорослих з інфекцією SARS-CoV-2, були високі рівні прозапальних цитокінів (білкові молекули, що беруть участь у процесі запалення), які пов'язані з важким перебігом COVID-19 і смертю.

У крові немовлят і дітей цих білків не було. Однак у носі дітей виявили багато прозапальних цитокінів і противірусного цитокіну.

На думку дослідників, цитокіни могли знищити інфекцію SARS-CoV-2 безпосередньо в місці потрапляння вірусу в організм дітей, що потенційно пояснює легкий перебіг захворювання на COVID-19.

Нагадаємо, раніше дослідження підтверджували, що новонароджені діти мають менший ризик заразитися коронавірусом, ніж старші діти. Однак якщо немовлята все-таки захворіють на COVID-19, вони мають більший ризик тяжкого перебігу хвороби.