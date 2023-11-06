Які медичні обстеження безоплатні для ветеранів? Пояснює НСЗУ

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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6 листопада 2023

В Україні багато діагностичних обстежень є безкоштовними для ветеранів, як і для всіх українців, під час звернення до сімейного лікаря. 

Національна служба здоров’я України пояснила, як ветерани можуть отримати безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій.

"Щоб оформити план лікування будь-якого захворювання, пацієнт має пройти низку обстежень. Необхідні інструментальні дослідження, такі як рентген, гастроскопія тощо, – є безоплатними для всіх, хто їх потребує. 

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Кошти медзакладам сплачує держава через Національну служба здоров’я", – кажуть у відомстві.

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 Фото: НСЗУ

Які обстеження мають бути безоплатні для ветеранів?

електрокардіографія;

отоскопія;

пікфлуометрія/спірометрія;

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офтальмоскопія;

вимірювання гостроти зору.

Якщо пацієнт потребує додаткових інструментальних досліджень, сімейний лікар має створити відповідне електронне направлення.

За цим направленням ветеран може пройти обстеження у тих закладах, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

За цим пакетом, якщо у лікарні є відповідне обладнання, безоплатими будуть такі обстеження:

рентген, в тому числі комп’ютерна томографія;

МРТ;

сцинтиграфія;

УЗД;

гастроскопія;

езофагодуоденоскопія;

дуоденоскопія;

ректороманоскопія;

колоноскопія;

цистоскопія;

артроскопія;

гістероскопія;

бронхоскопія;

кольпоскопія;

електрокардіографія (ЕКГ);

електроенцефалографія (ЕЕГ);

спірографія;

холтерівське моніторування;

низка офтальмологічних досліджень (офтальмометрія, офтальмоскопія тощо);

дослідження слуху (аудіометрія, тимпанометрія тощо).

Повний перелік інструментальних досліджень можна переглянути на сайті НСЗУ.

Усі ці обстеження також мають бути безоплатними, якщо ветеран лікується у стаціонарі.

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