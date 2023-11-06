Які медичні обстеження безоплатні для ветеранів? Пояснює НСЗУ

В Україні багато діагностичних обстежень є безкоштовними для ветеранів, як і для всіх українців, під час звернення до сімейного лікаря.

Національна служба здоров’я України пояснила, як ветерани можуть отримати безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій.

"Щоб оформити план лікування будь-якого захворювання, пацієнт має пройти низку обстежень. Необхідні інструментальні дослідження, такі як рентген, гастроскопія тощо, – є безоплатними для всіх, хто їх потребує.

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Кошти медзакладам сплачує держава через Національну служба здоров’я", – кажуть у відомстві.

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Фото: НСЗУ

Які обстеження мають бути безоплатні для ветеранів?

✅ електрокардіографія;

✅ отоскопія;

✅ пікфлуометрія/спірометрія;

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✅ офтальмоскопія;

✅ вимірювання гостроти зору.

Якщо пацієнт потребує додаткових інструментальних досліджень, сімейний лікар має створити відповідне електронне направлення.

За цим направленням ветеран може пройти обстеження у тих закладах, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".

За цим пакетом, якщо у лікарні є відповідне обладнання, безоплатими будуть такі обстеження:

✅ рентген, в тому числі комп’ютерна томографія;

✅ МРТ;

✅ сцинтиграфія;

✅ УЗД;

✅ гастроскопія;

✅ езофагодуоденоскопія;

✅ дуоденоскопія;

✅ ректороманоскопія;

✅ колоноскопія;

✅ цистоскопія;

✅ артроскопія;

✅ гістероскопія;

✅ бронхоскопія;

✅ кольпоскопія;

✅ електрокардіографія (ЕКГ);

✅ електроенцефалографія (ЕЕГ);

✅ спірографія;

✅ холтерівське моніторування;

✅ низка офтальмологічних досліджень (офтальмометрія, офтальмоскопія тощо);

✅ дослідження слуху (аудіометрія, тимпанометрія тощо).

Повний перелік інструментальних досліджень можна переглянути на сайті НСЗУ.

Усі ці обстеження також мають бути безоплатними, якщо ветеран лікується у стаціонарі.