Які медичні обстеження безоплатні для ветеранів? Пояснює НСЗУ

В Україні багато діагностичних обстежень є безкоштовними для ветеранів, як і для всіх українців, під час звернення до сімейного лікаря.
Національна служба здоров’я України пояснила, як ветерани можуть отримати безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій.
"Щоб оформити план лікування будь-якого захворювання, пацієнт має пройти низку обстежень. Необхідні інструментальні дослідження, такі як рентген, гастроскопія тощо, – є безоплатними для всіх, хто їх потребує.
Кошти медзакладам сплачує держава через Національну служба здоров’я", – кажуть у відомстві.
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|Фото: НСЗУ
Які обстеження мають бути безоплатні для ветеранів?
✅ електрокардіографія;
✅ отоскопія;
✅ пікфлуометрія/спірометрія;
✅ офтальмоскопія;
✅ вимірювання гостроти зору.
Якщо пацієнт потребує додаткових інструментальних досліджень, сімейний лікар має створити відповідне електронне направлення.
За цим направленням ветеран може пройти обстеження у тих закладах, які мають договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах".
За цим пакетом, якщо у лікарні є відповідне обладнання, безоплатими будуть такі обстеження:
✅ рентген, в тому числі комп’ютерна томографія;
✅ МРТ;
✅ сцинтиграфія;
✅ УЗД;
✅ гастроскопія;
✅ езофагодуоденоскопія;
✅ дуоденоскопія;
✅ ректороманоскопія;
✅ колоноскопія;
✅ цистоскопія;
✅ артроскопія;
✅ гістероскопія;
✅ бронхоскопія;
✅ кольпоскопія;
✅ електрокардіографія (ЕКГ);
✅ електроенцефалографія (ЕЕГ);
✅ спірографія;
✅ холтерівське моніторування;
✅ низка офтальмологічних досліджень (офтальмометрія, офтальмоскопія тощо);
✅ дослідження слуху (аудіометрія, тимпанометрія тощо).
Повний перелік інструментальних досліджень можна переглянути на сайті НСЗУ.
Усі ці обстеження також мають бути безоплатними, якщо ветеран лікується у стаціонарі.
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