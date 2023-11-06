Марихуана підвищує ризик серцевої недостатності – Американська кардіологічна асоціація

Американська кардіологічна асоціація заявила, що люди які вживають марихуану щодня, мають на 34% більше шансів захворіти на серцеву недостатність.

А літні люди, які не курять тютюн, але вживають марихуану, мають вищий ризик серцевого нападу та інсульту, пише CNN та American Heart Association.

Відповідні висновки зі ще не опублікованих досліджень презентували в Американській кардіологічній асоціації.

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Дослідження стосувалося марихуани, яку вживали без припису лікаря, а не медичного канабісу.

"Оскільки все більше людей у США вживають марихуану в медичних та рекреаційних цілях, два нових дослідження припускають, що її регулярне вживання може завдати шкоди здоров'ю серця та мозку", – кажуть в організації.

В одному дослідженні вчені виявили, що щоденне вживання марихуани підвищувало ризик розвитку серцевої недостатності приблизно втричі.

У другому дослідженні взяли участь літні люди з будь-яким поєднанням діабету 2 типу, високого кров'яного тиску чи високого рівня холестерину, які вживали марихуану.

Виявилось, що вони мали більший ризик серйозних гострих серцевих або мозкових захворювань під час госпіталізації, порівняно з тими, хто повідомляв, що не вживає марихуану.

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"Регулярне вживання марихуани може підвищити ризик серцевої недостатності, інсульту або інфаркту навіть після врахування інших факторів ризику серцево-судинних захворювань, таких як діабет 2 типу, високий кров'яний тиск та ожиріння, згідно з двома попередніми дослідженнями", – кажуть в асоціації.

У першому випадку понад 150 тисяч дорослих у США взяли участь у дослідницькій програмі "Всі ми", що фінансується Національним інститутом охорони здоров'я (National Institutes of Health).

Дослідники зосередилися на взаємозв'язку між способом життя, біологією та навколишнім середовищем у різних групах населення та проаналізували зв'язок між щоденним вживанням марихуани та серцевою недостатністю.

За період дослідження у 2 958 осіб (майже 2%) розвинулася серцева недостатність.

Люди, які повідомили про щоденне вживання марихуани, мали на 34% вищий ризик розвитку серцевої недостатності порівняно з тими, хто повідомив, що ніколи не вживав марихуани.

Цей ризик був однаковим незалежно від віку, статі чи стажу куріння.

У другому дослідженні різні вчені оцінювали дані Національної вибірки стаціонарних хворих 2019 року – найбільшої загальнонаціональної бази даних госпіталізацій.

Вони хотіли з'ясувати, чи було перебування в лікарні ускладнене серцево-судинними хворами, зокрема інфарктом, інсультом, зупинкою серця або аритмією у пацієнтів, які вживали марихуану.

Науковці дійшли висновку, що 20% з цих пацієнтів мали підвищений шанс отримати серйозну серцеву або мозкову подію під час госпіталізації, порівняно з групою, яка не вживала канабіс.

Зауважимо, що ці дослідження ще не були опубліковані. Їх презентують на науковій сесії Американської кардіологічної асоціації 11-13 листопада у Філадельфії.

Нагадаємо, раніше вчені Стенфордського медичного університету виявили, що люди, які вживають марихуану, мають підвищений ризик серцевих захворювань та інфаркту.

Також вчені виявили, що у підлітків, які часто вживають канабіс, більше шансів народити недоношену дитину.