"Йдіть хихикати в інше місце": в Амстердамі почала діяти заборона на марихуану у кварталі червоних ліхтарів

В Амстердамі почала діяти заборона на куріння наркотичних речовин, зокрема марихуани та канабісу в публічних місцях у кварталі червоних ліхтарів Де Валлен.

За недотримання правил загрожує штраф у розмірі 100 євро, повідомляє The Guardian.

Кампанію під назвою "Тримайся подалі" запровадили в межах найбільшого та найвідомішого кварталу Де Валлен на прохання місцевих мешканців, які хочуть "зменшити скупчення людей в цьому районі".

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"Місцевим жителям набридли гучні парубочі вечори, купи сміття та використання їхніх порогів як туалетів", – йдеться в повідомленні.

Фото: Hollandse Hoogte/Shutterstock

Заборона на куріння канабісу є частиною заходів з "очищення" від туристів району Де Валлен.

Раніше у рамках кампанії заборонили продаж алкоголю в магазинах у вихідні дні, а також запровадили більш ранній час для закриття борделів та пабів.

За порушення правил туристам й жителям міста загрожує штраф у розмірі 100 євро.

Місцевий житель Елс Іпінг, який живе у кварталі Де Валлен, протягом останніх місяців разом із сусідами та місцевою групою "Stop de Gekte" організовували патрулі "Wallen Watch" ("Варта Валлена").

Уночі разом у вихідні дні вони виходили на вулицю й закликали туристів поводитися пристойно.

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"Ми більше не хочемо, щоб місто асоціювалося з сексом та наркотиками. Туристи ніколи не лаялися на нас: вони просто вибачалися, тому що їм теж все це здається трохи дивним", – зазначив Елс, втім він додав, що патрулювання довелося призупинити через залякування з боку місцевих підприємців.

Мер Амстердама Фемке Халсема зазначила, що натовпи туристів поставили під загрозу придатність міста для життя, а в пікові часи машинам екстрених служб важко проїхати крізь довгі затори.

Зазначається, що нині вона веде перемовини із забудовниками щодо будівництва масштабного еротичного центру, яке планувалося розмістити в кварталі.

Також Халсема закликає прибрати 100 вітрин борделів з вулиці Валлен.

На нововведення по-різному відреагували підприємці, чиї заклади розташовані у кварталі "червоних ліхтарів".

Фото: Urbanmyth/Alamy

Зокрема, власник однієї з кав’ярень Джим Зелінскі висловив своє обурення й зазначив, що "душу району, що робить його таким незвичайним, повільно виривають".

"Нарешті куріння канабісу в громадських місцях заборонено. Це стане важливим сигналом для безхарактерних і безпорадних туристів, які думають, що можуть приїхати сюди, щоб сховатися від моралі. Новина для всіх коноплярів: йдіть хихикати в інше місце! Будемо сподіватися, що жителі Амстердама відвоюють свій старовинний, красивий центр міста у склянооких зомбі", – сказав Дідерік Бумсма, радник Християнсько-демократичного заклику, який давно закликав заборонити туристам купувати канабіс.

Раніше ми розповідали, як впливає марихуана, чи викликає трава залежність та чому медичний канабіс варто легалізувати в Україні.