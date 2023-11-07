Верховна Рада розгляне остаточну легалізацію медичного канабісу у листопаді – нардеп

Верховна Рада розгляне у другому читанні законопроєкт про легалізацію канабісу вже у листопаді.

Про це Bloomberg розповів голова комітету з охорони здоров'я Михайло Радуцький.

За словами двох інших неназваних депутатів, сесія призначена на початок листопада. Точний розклад парламентських засідань не розголошується з міркувань безпеки. Один із законодавців сказав, що закон може бути ухвалений вже цього місяця.

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Згідно з липневим опитуванням київського Центру Разумкова, громадська підтримка ініціативи розділилася так: 37% проти і 35% – за.

Серед деяких законодавців була негативна реакція. Серед противників – фракція "Батьківщина" на чолі з колишньою прем’єр-міністеркою Юлією Тимошенко, яка стверджувала, що медичний канабіс спровокує неконтрольоване виробництво та споживання. Політсила вимагала проведення референдуму щодо цього.

Проте законопроєкт підтримує правляча партія "Слуга народу", яка має найбільшу присутність у парламенті. Що важливо, законопроєкт має підтримку президента Володимира Зеленського.

"Щоб наші громадяни могли витримати біль, стрес і травми війни, ми повинні нарешті легалізувати лікування на основі медичного канабісу для всіх, хто його потребує", – сказав він у червні.

В інтерв’ю депутат комітету з питань охорони здоров’я ВРУ Ольга Стефанишина зазначила, що законопроект "особливо важливий зараз, коли наша країна перебуває в активній фазі війни, щоб зняти біль від бойових поранень і покращити психологічний стан".

У разі схвалення законопроєкту через шість місяців після його прийняття українці зможуть купувати канабіс за медичним рецептом. Використання канабісу в невиправданих цілях буде забороненим, а виробництво буде контролюватися урядом.

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Нагадаємо, нині все ще існують суперечки щодо того, чи справді канабіс є дієвим методом лікування. Деякі дослідження показують, що медканабіс може лише тимчасово приглушити травматичні емоції та мати несприятливі побічні ефекти або навіть бути шкідливим, якщо вживати його протягом тривалого періоду часу. У 2019 році Американська психіатрична асоціація виступила проти такого використання, посилаючись на відсутність надійних досліджень. Тим не менше, використання ветеранами медичного канабісу часто висувалося як лобістський аргумент для легалізації канабісу в США.

Нагадаємо, ми писали, не можна вважати канабіс панацеєю від усіх хвороб, хоча у деяких випадках він дійсно допомагає.

Ірина Бура, "УП. Життя"