На Тернопільщині одну зі шкіл закрили на карантин через виявлений гепатит А у працівниці їдальні

У місті Зборів, що на Тернопільщині, одну зі шкіл закрили на карантин через виявлений випадок гепатиту А у працівниці харчоблока.
Школярів відправили на 10 днів дистанційного навчання, повідомили у Зборівській громаді.
Під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Зборівській міській раді стало відомо, що жінка працює в місцевій школі №2 в харчоблоці.
"Комісією прийнято рішення про переведення учнів на дистанційну форму навчання в ЗОШ № 2 міста Зборів з 8 по 17 листопада 2023 року", – йдеться у повідомленні громади.
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Жінку госпіталізували в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини, пише Zaxid.net.
За родичами та людьми, з якими вона контактувала, медики встановили нагляд/
Нагадаємо, один випадок гепатиту А зафіксували на Тернопільщині 3 листопада.
Раніше, 24 жовтня на Вінниччині зафіксували спалах гепатиту А.
Згодом у області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах інфекції.
Станом на 1 листопада в Вінницькій ОВА повідомили, що лабораторно підтверджено 207 випадків захворювання.
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Ірина Бура, УП. Життя