На Тернопільщині одну зі шкіл закрили на карантин через виявлений гепатит А у працівниці їдальні

У місті Зборів, що на Тернопільщині, одну зі шкіл закрили на карантин через виявлений випадок гепатиту А у працівниці харчоблока.

Школярів відправили на 10 днів дистанційного навчання, повідомили у Зборівській громаді.

Під час засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Зборівській міській раді стало відомо, що жінка працює в місцевій школі №2 в харчоблоці.

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"Комісією прийнято рішення про переведення учнів на дистанційну форму навчання в ЗОШ № 2 міста Зборів з 8 по 17 листопада 2023 року", – йдеться у повідомленні громади.

Фото: Igor Sava/Getty Images

Жінку госпіталізували в інфекційне відділення однієї з лікарень Тернопільщини, пише Zaxid.net.

За родичами та людьми, з якими вона контактувала, медики встановили нагляд/

Нагадаємо, один випадок гепатиту А зафіксували на Тернопільщині 3 листопада.

Раніше, 24 жовтня на Вінниччині зафіксували спалах гепатиту А.

Згодом у області оголосили надзвичайну ситуацію через спалах інфекції.

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Станом на 1 листопада в Вінницькій ОВА повідомили, що лабораторно підтверджено 207 випадків захворювання.

Ірина Бура, УП. Життя