Газові плити виділяють токсичний газ, який може провокувати бронхіальну астму у дітей – вчені

Голландські вчені виявили, що газові плити виділяють діоксид азоту, який може cпровокувати виникнення бронхіальної астми у дітей.

Науковці виміряли якість повітря в 247 будинках і виявили, що середній рівень діоксиду азоту (NO2) був майже вдвічі вищим у помешканні людей, які готували їжу на газовій плиті, ніж у тих, де готували на електричній, пише The Guardian.

У звіті, підготовленому на замовлення групи з енергоефективності Clasp, вимірювався рівень NO2 в будинках у семи європейських країнах.

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Вчені обрали будинки, господарі яких не курять цигарки і які знаходяться далеко від великих доріг і заводів, щоб зменшити вплив інших джерел забруднення.

Фото: DmytroBandakBO/Depositphotos

У кожному четвертому будинку, де були газові плити для приготування їжі, фіксували перевищення допустимих рівнів забруднення повітря, встановлених ВООЗ.

Тоді як у жодному будинку, де використовувалися електричні плити, порушень не було.

"При спалюванні газу для приготування їжі виділяються забруднюючі речовини, такі як NO2, що шкодять легеням і можуть викликати запалення дихальних шляхів.

Вченим давно відомий зв’язок між газовими плитами та дитячою астмою, хоча вони не довели причинно-наслідкового зв’язку між ними", – йдеться у звіті.

Тож вчені рекомендують урядам змінити правила щодо кухонних приладів, компаніям припинити виробництво та встановлення газових плит і духовок, а споживачам перейти на електричні плити та провітрювати кухні за допомогою витяжок і відчинених вікон.

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Ірина Бура, "УП.Життя"