У США провели першу у світі трансплантацію цілого ока

У США лікарі вперше у світі пересадили пацієнту ціле око. Попри те, що зір у чоловіка не відновився, цей випадок є проривом для медицини.

Про це повідомляє Reuters.

Трансплантацію провели 46-річному військовому ветерану Аарону Джеймсу. З ним трапився нещасний випадок – чоловіка вдарило струмом на виробництві. Внаслідок цього його ліва частина обличчя, ніс, рот та ліве око були сильно пошкоджені.

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Аарону провели часткову пересадку обличчя та трансплантували око. Вона тривала 21 годину. За шість місяців лікарі помітити позитивну динаміку в органі зору – добре функціонували кровоносні судини та сітківка.

Аарон Джеймс та лікар Едуардо Родрігес. Фото: NYU Langone Health

"Сам факт того, що ми пересадили око, є величезним кроком вперед, про який століттями думали, але ніколи не робили", – зауважив Едуардо Родрігес, який очолював команду лікарів.

За його словами, ціллю медиків було не відновлення зору, а збереження життєздатності очного яблука.

Щоб прискорити відновлення зв'язку між зоровим нервом ока та мозком реципієнта, хірурги зібрали стовбурові клітини з кісткового мозку донора і ввели їх у нерв. Однак наразі зв’язок між ними не встановився.

Як зазначає Родрігес, інші дослідницькі групи розробляють спосіб з'єднання нервових мереж мозку з незрячими очима шляхом введення електродів.

Водночас Аарон Джеймс не розраховував на те, що зможе бачити трансплантованим оком.

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"Лікарі ніколи не очікували, що це взагалі спрацює, і вони сказали мені про це з самого початку.

Я відповів їм: "Навіть якщо я не зможу бачити принаймні ви всі зможете навчитися чомусь, щоб допомогти наступній людині". Сподіваюся, це відкриє новий шлях", – розповів пацієнт.

Однак Едуардо Родрігес запевняє, що Джеймс все ще має шанс відновити зір на пересадженому оці.

"Я не думаю, що хтось може стверджувати, що він буде бачити. Але з тієї ж причини ніхто не може стверджувати, що він не буде бачити. На цей час, я думаю, ми цілком задоволені результатом, якого змогли досягти за допомогою технічно дуже складної операції", – прокоментував хірург.

Нагадаємо, у США помер чоловік, якому пересадили свиняче серце.