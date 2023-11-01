У США помер чоловік, якому пересадили свиняче серце

У США помер чоловік, якому вдруге в історії медицини пересадили серце свині. Це сталося майже через шість тижнів після операції.

Про це повідомили у Медичному центрі Університету Меріленда.

58-річному Лоуренсу Фосетту зробили трансплантацію модифікованого свинячого серця 20 вересня.

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У нього була остання стадія серцевої недостатності. Традиційна трансплантація чоловіку була протипоказана через супутні хвороби.

Лоуренс Фосетт із дружиною. Фото: University of Maryland School of Medicine

Протягом першого місяця після операції у Фосетта не було жодних ознак відторгнення органу. Він займався фізіотерапією та намагався знову почати ходити.

Однак за декілька днів до смерті у чоловіка почали з’являтися ознаки відторгнення.

"Він знав, що його час з нами обмежений, і це був його останній шанс зробити щось для інших. Він ніколи не міг уявити, що проживе з цим так довго, та надасть стільки даних для програми ксенотрансплантації (трансплантація від одного виду до іншого – ред.), – заявила Енн Фосетт, дружина Лоуренса.

Лікарі планують провести ретельний аналіз, щоб визначити фактори, яким треба запобігти під час майбутніх пересадок.

"Останнє бажання містера Фосетта полягало в тому, щоб ми максимально використали цей досвід, аби інші могли мати гарантований шанс отримати нове серце, коли людський орган недоступний", – сказав Бартлі Гріффіт, хірург медичного центру Університету Мериленду.

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Це вже другий випадок ксенотрансплантації у цьому медичному закладі. Вперше модифіковане свиняче серце лікарі пересадили у 2022 році Девіду Беннетту, який прожив два місяці після операції.

Нагадаємо, у Львові померла пацієнтка, якій пересадили вперше в Україні комплекс серце-легені.