Спалах гепатиту на Вінниччині: Кузін назвав ймовірне джерело зараження

Під час спалаху вірусного гепатиту А на Вінниччині зафіксували 327 випадків захворювання. Ймовірним джерелом зараження є продуктові ринки.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар України Ігор Кузін у коментарі для "Укрінформу".

"Найбільш імовірною причиною спалаху вірусу стало те, що джерелом інфікування були працівники переважної більшості ринків.

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Ми розглядали, зокрема, й такі варіанти, як питна вода і харчові продукти. Було відібрано велику кількість проб питної води для проведення розширеного вірусологічного контролю, але збудника вірусу гепатиту А у ній не знайшли", – зазначив він.

Ймовірним джерелом сплаху гепатиту А на Вінниччині є продуктові ринки. Фото: motortion/Depositphotos

За слова головного санлікаря, загалом в області було обстежено понад 3,5 тисячі працівників ризикованих об’єктів – закладів харчування, роздрібної торгівлі. Виявилося, що дев’ятеро з них перехворіли на гепатит А.

"Вони перенесли вірусний гепатит у легкій або середній формі, і до лікарів не зверталися. Однак такі люди найчастіше інфікують своє оточення. Тому вони пройшли відповідне медичне обстеження", – зауважив Кузін.

За його словами, наразі ризиків заразитися гепатитом А через харчові продукти на Вінниччині немає.

Також головний санлікар нагадав, що це другий цьогорічний спалах гепатиту в Україні. Перший зафіксували на Закарпатті.

"Там ми реєстрували випадки захворювання у липні й серпні. Йдеться про більш ніж 90 людей", – зазначив Кузін.

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Нагадаємо, спалах гепатиту А на Вінниччині почався наприкінці жовтня – тоді зареєстрували 74 випадки зараження.

Також поодинокі випадки захворювання фіксували в Івано-Франківській, Закарпатській, Дніпропетровській та Тернопільській областях.

8 листопада у МОЗ повідомили, що спалах гепатиту А на Вінниччині вдалося локалізувати.