Спалах гепатиту А на Вінниччині локалізували – МОЗ

Спалах гепатиту А у Вінницькій області вдалося локалізувати. Джерело інфікування досі шукають.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами розповів, що нові випадки інфікування, які з'являються, виявляють проактивно – шляхом обстеження контактних осіб або у родинних вогнищах, пише "Укрінформ". Наявність інфікування встановлюють у ході вірусологічних досліджень.

"Система Центрів контролю та профілактики хвороб, епіднагляду спрацювала. Зараз шукаємо джерело. Є декілька варіантів, поки що не підтверджені. Як тільки будуть підтверджені, ми вийдемо з комунікацією, які заходи і управлінські рішення прийняті, щоб не повторювати таких спалахів у майбутньому", – каже міністр.

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За словами Ляшка, у Вінниці було зареєстровано 274 випадки гепатиту А. Також поодинокі випадки реєструють в інших областях, але МОЗ не об'єднує їх в один спалах і не оголошує епідемію.

Фото: Luis Alvarez/Getty Images

У Вінниці вакцинують від гепатиту А людей з груп ризику

За словами міністра, наразі у Вінниці триває вакцинація від гепатиту А людей, які належать до груп ризику.

"Вакцину ми закупили як один з профілактичних етапів реагування на можливе зростання інфекційних захворювань після теракту РФ на Каховській ГЕС. Там вдалося профілактичними методами запобігти появі спалаху, і сьогодні ця вакцина використовується у Вінниці. Наразі вакцини вистачає для щеплення тих груп ризику, які підлягали вакцинації", – пояснює Ляшко.

Міністр наголошує: вакцина від гепатиту А не входить в Національний календар щеплень – її використовують за епідемічними показами при певній епідемічній ситуації, а тому не постачають на комерційний ринок у великій кількості.

Натомість у Національному календарі щеплень передбачено вакцинацію від гепатиту В.

"Вакцинуватися сто відсотків треба, вакцина є у наявності як у пологових будинках, де проводиться перше щеплення, так і у сімейних лікарів", – каже Ляшко.

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Ірина Батюк, УП. Життя