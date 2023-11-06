Спалах гепатиту А є тільки на Вінниччині: яка статистика в інших областях?

Станом на 6 листопада спалах вірусного гепатиту А (хвороби Боткіна) зафіксований лише на Вінниччині.
Поодинокі випадки гепатиту А є у Тернопільській (1), Закарпатській (11) та Дніпропетровській (3) областях, повідомляє Центр громадського здоров'я і Міністерство охорони здоров’я.
Також протягом жовтня сталося 12 випадків гепатиту А на Івано-Франківщині.
За результатами проведення епідрозслідувань, фахівці не встановили епідемічного зв’язку між цими випадками у різних регіонах.
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А спалах інфекційної хвороби – це кілька захворювань на інфекційну хворобу, повʼязаних між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції, кажуть у ЦГЗ.
Нині фахівці вивчають джерело зараження й проводять аналіз контактного кола людей.
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У період із 17 жовтня по 6 листопада у Вінницькій області лабораторно підтвердили 245 випадків вірусного гепатиту А.
Зокрема, 182 людини потрапили до лікарень, 128 пройшли лікування й були виписані, ще 54 залишаються у медичних закладах.
У МОЗ кажуть, що через спалах хвороби на Вінниччині запровадили тимчасову заборону на ярмарки та посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту, за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог на ринках.
Також в області провели додаткові перевірки на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення та харчовими продуктами.
"У ході розслідування спалаху епідеміологи паралельно відпрацьовують всі можливі припущення щодо ймовірних джерел інфекції.
Силами Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України в області було обстежено майже 80% працівників в епідемічно небезпечних типах виробництва. Ця робота має завершитись цього тижня. За попередніми підсумками, не виявлено спільного джерела інфікування", – заявив заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.
Зараз на Вінниччині проводять вакцинацію контактних осіб з хворими та медичних працівників.
Ігор Кузін наголосив, що кількість як госпіталізованих, так і нових випадків у Вінницькій області зменшується, що свідчить про ефективність протиепідемічних заходів та контроль над спалахом.
На Вінниччині проти вірусного гепатиту А вже вакцинували 597 людей, серед яких 549 медиків та 48 контактних осіб (рідних та близьких пацієнтів з підтвердженим діагнозом).
Нагадаємо, ще третього листопада на Вінниччині було лабораторно підтверджено 243 випадки гепатиту А.
Спалах вперше зафіксували 24 жовтня, коли госпіталізували 60 інфікованих людей.
Раніше УП. Життя пояснювала, що таке гепатит А і які ускладнення він дає, кому може загрожувати хвороба, як їй запобігти і що треба знати про вакцинацію.