Спалах гепатиту А є тільки на Вінниччині: яка статистика в інших областях?

Станом на 6 листопада спалах вірусного гепатиту А (хвороби Боткіна) зафіксований лише на Вінниччині.

Поодинокі випадки гепатиту А є у Тернопільській (1), Закарпатській (11) та Дніпропетровській (3) областях, повідомляє Центр громадського здоров'я і Міністерство охорони здоров’я.

Також протягом жовтня сталося 12 випадків гепатиту А на Івано-Франківщині.

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За результатами проведення епідрозслідувань, фахівці не встановили епідемічного зв’язку між цими випадками у різних регіонах.

А спалах інфекційної хвороби – це кілька захворювань на інфекційну хворобу, повʼязаних між собою спільним джерелом та (або) фактором передачі інфекції, кажуть у ЦГЗ.

Нині фахівці вивчають джерело зараження й проводять аналіз контактного кола людей.

Фото: bluebay2014 /Depositphotos

У період із 17 жовтня по 6 листопада у Вінницькій області лабораторно підтвердили 245 випадків вірусного гепатиту А.

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Зокрема, 182 людини потрапили до лікарень, 128 пройшли лікування й були виписані, ще 54 залишаються у медичних закладах.

У МОЗ кажуть, що через спалах хвороби на Вінниччині запровадили тимчасову заборону на ярмарки та посилили контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту, за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог на ринках.

Також в області провели додаткові перевірки на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення та харчовими продуктами.

"У ході розслідування спалаху епідеміологи паралельно відпрацьовують всі можливі припущення щодо ймовірних джерел інфекції.

Силами Центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України в області було обстежено майже 80% працівників в епідемічно небезпечних типах виробництва. Ця робота має завершитись цього тижня. За попередніми підсумками, не виявлено спільного джерела інфікування", – заявив заступник міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Зараз на Вінниччині проводять вакцинацію контактних осіб з хворими та медичних працівників.

Ігор Кузін наголосив, що кількість як госпіталізованих, так і нових випадків у Вінницькій області зменшується, що свідчить про ефективність протиепідемічних заходів та контроль над спалахом.

На Вінниччині проти вірусного гепатиту А вже вакцинували 597 людей, серед яких 549 медиків та 48 контактних осіб (рідних та близьких пацієнтів з підтвердженим діагнозом).

Нагадаємо, ще третього листопада на Вінниччині було лабораторно підтверджено 243 випадки гепатиту А.

Спалах вперше зафіксували 24 жовтня, коли госпіталізували 60 інфікованих людей.