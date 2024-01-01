Набір ваги під час свят може мати довготривалі наслідки – дослідження

Під час зимових свят, які приблизно тривають з останнього тижня листопада до другого тижня січня, люди можуть набирати близько 50% від зайвої ваги, набраної протягом року.

Про це свідчать результати дослідження медиків з Університету медицини та фармації імені Григоре Попа в Румунії, пише Medical News Today з посиланням на результати дослідження, опублікованому в журналі Nutrients.

Щороку впродовж 10 років науковці досліджували особливості харчування людей з різних країн під час зимових свят.

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Загалом у дослідженні взяли участь 4 627 людей віком від 18 до 65 років зі США, Іспанії, Великої Британії, Німеччини та Японії.

У шести дослідженнях переважали жінки, а в одному – чоловіки.

Науковці з’ясували, що більшість учасників зберігали вагу, яку набрали під час свят, зокрема ті, хто страждав на ожиріння.

Ожиріння – це хронічне захворювання, яке сприяє розвитку цукрового діабету, хворобам серця та деяким видам раку. Ожиріння є п'ятою причиною смертності у світі.

Науковці кажуть, більшу схильність до гладшання мають люди з ожирінням, ніж ті, хто має нижчий індекс маси тіла.

Зайва вага може становити понад 50% від загальної кількості, набраної протягом року, тому "святкові" кілограми можуть сприяти поступовому збільшенню ваги протягом усього життя людини, додають вчені.

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За результатами 10 років праці, вчені сформували поради, які допоможуть не погладшати в період свят. Вони радять:

✅ зменшити порції або обмежуватися лише однією стравою під час одного прийому їжі;

✅ замість закуски обирати салат, а замість десерту – філіжанку кави або чаю;

✅ не зловживати водою, яка містить велику кількість цукру;

✅ не концентруватися на їжі, а перемикати увагу на інші справи або розваги;

✅ обмежити час перебування за столом й при одночасному перегляді телевізора;

✅ не нехтувати кількістю сну.

"Святковий сезон може бути стресовим, а у тих, хто переживає стрес, як правило, вищий рівень кортизолу – гормону, який виділяється у відповідь на стрес. Високий рівень кортизолу може спричинити збільшення ваги через постійне бажання їсти", – сказав провідний лікар Центру ендоскопічної втрати ваги Баташа, Стівен Баташ, який не брав участі в дослідженні.

Також за його словами, під час зимових свят в організмі людини може підвищуватися рівень мелатоніну, що впливає на сон та сприяє підвищенню апетиту.

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