У 79-річного мешканця Львівщини виявили чотири види раку: вони не пов'язані між собою

У мешканця Львівщини Володимира за 15 років чотири рази виявляли рак. Чоловік уже успішно поборов три онкологічні захворювання, зараз веде боротьбу з четвертим.

Як повідомили у Львівському онкологічному регіональному лікувально-діагностичному центрі, зараз він проходить курс променевої терапії, аби знищити залишкові ракові клітини на привушній слинній залозі.

У свої 79 Володимир водить машину та самостійно приїжджає на процедури. Чоловік сподівається, що незабаром повністю здолає усі недуги.

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Уперше рак нирки на ранній стадії у нього виявили у 2009 році. Тоді у пацієнта не було жодних скарг на здоров'я, тому діагноз став для нього несподіванкою.

Фото: Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

Хірурги видалили злоякісне утворення, однак попередили, що хвороба може повернутися.

"Після завершення лікування пацієнти стоять на обліку в онколога за місцем проживання. Але раз на рік ми зв’язуємося з ними та нагадуємо про обстеження, які вони мають зробити. Це потрібно для того, щоб не пропустити прогресування хвороби, виявити рецидив або ж підтвердити, що хвороба точно відступила", – пояснив уролог-онколог Василь Ковальський.

У Володимира також були супутні хвороби. За кілька років у нього стався інсульт, і під час щорічного обстеження медики виявили не тільки рак простати, але й аномальне розшарування аорти, яке треба було негайно оперувати.

Також онкологи провели чоловікові радикальну простатектомію – і рак відступив вдруге.

"Мій організм ніяк не реагував на хворобу. Я не мав ніяких скарг, і якби тут, у лікарні, спеціалісти не обстежували так ретельно, мене б, напевно, просто уже не було б", – не стримуючи сліз розповідає пан Володимир.

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Онкологію у чоловіка діагностували ще двічі в різних органах. Медики наголошують: ці хвороби не пов'язані між собою. Їх не можна спрогнозувати – виявити онкологію можна лише під час обстежень у кваліфікованих лікарів.