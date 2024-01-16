У світі скорочується споживання тютюну – дослідження ВООЗ

Курцем є кожний п’ятий дорослий у світі. Водночас зберігається тенденція до зменшення споживання тютюну.

Згідно із дослідженням Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі налічується 1,25 мільярда повнолітніх споживачів тютюну – приблизно 1 з 5. Тоді як у 2000 році курила 1 доросла людина з 3.

Найбільше вживають тютюн у Південно-Східній Азії – 26,5% населення. Однак у Європі курців не на багато менше – 25,3%. Крім того, у цьому регіоні куріння серед жінок вдвічі поширеніше, ніж загалом у світі, та повільніше знижується.

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ВООЗ вважає, що до 2030 року саме Європа матиме найвищі показники у світі за розповсюдженістю вживання тютюну – трохи більше ніж 23%.

У світі налічується 1,25 млрд курців. Фото: belchonock/Depositphotos

Лише у шести країнах з 2010 року спостерігається зростання вживання тютюну: Конго, Єгипет, Індонезія, Йорданія, Оман та Молдова.

Наразі 150 країн успішно борються з цією згубною звичкою. У Бразилії з 2010 року кількість курців зменшилася на 35%, у Нідерландах – на 30%.

"За останні роки у боротьбі проти тютюну було досягнуто значного прогресу, але немає часу для самозаспокоєння. Я вражений тим, як далеко тютюнова індустрія готова зайти в гонитві за прибутками коштом незліченних життів.

Ми бачимо, що як тільки уряд вважає, що виграв боротьбу з тютюном, тютюнова індустрія користується можливістю маніпулювати політикою охорони здоров'я і продавати свою смертоносну продукцію", – зауважив директор Департаменту ВООЗ з питань зміцнення здоров'я Рюдігер Креч.

Нагадаємо, з 11 січня в Україні оновилися правила маркування пачок тютюнових виробів. Попередженням про шкоду і наслідки куріння займатимуть 65% їхньої площі та міститимуть QR-код, який веде на сервіс "Я кидаю курити".

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