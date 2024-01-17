Вчені виявили 5 підтипів хвороби Альцгеймера

Приблизно 32 мільйони людей у всьому світі страждають на хворобу Альцгеймера – тип деменції, що спричиняє втрату пам'яті та інші когнітивні проблеми.

Наразі не існує ліків від хвороби Альцгеймера, і дослідники все ще не до кінця впевнені, що саме викликає недугу. Існують деякі ліки, які допомагають боротися із симптомами і потенційно уповільнюють прогресування хвороби.

Вчені з медичних центрів Амстердамського університету та Маастрихтського університету в Нідерландах визначили п'ять біологічних варіантів хвороби Альцгеймера. Результати дослідження опубліковані в журналі Nature AgingTrusted Source. Дослідники вважають, що це відкриття може вплинути на те, як будуть розроблятися і призначатися майбутні методи лікування хвороби Альцгеймера, пише Medical News Today.

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Хоча вчені наразі достеменно не знають точної причини виникнення хвороби Альцгеймера, у більшості з них збігаються думки, що для недуги характерне утворення бета-амілоїду і тау білка.

Докторка Бетті Таймс, доцентка кафедри неврології, візуалізації мозку та нейродегенерації в медичних центрах Амстердамського університету і провідна авторка цього дослідження, розповіла, що вона та її команда вирішили дослідити інші біологічні процеси, які також можуть впливати на хворобу Альцгеймера.

"Це було важко зробити, оскільки мозок людини не є легкодоступним. Нові методи дозволили виміряти багато білків у спинномозковій рідині, а рівні цих білків дають детальну картину процесів, які відбуваються в мозку.

Тож ми використали ці інновації, щоб дослідити, чи можна виділити певні підгрупи пацієнтів з хворобою Альцгеймера, які мають відмінні біологічні процеси, що лежать в основі хвороби", – каже Бетті Таймс.

Які існують 5 біологічних варіантів хвороби Альцгеймера?

Вчені дослідили трохи більше тисячі білків у спинномозковій рідині 419 людей з хворобою Альцгеймера та виявили п'ять біологічних варіантів хвороби.

За словами докторки Таймс, перший підтип характеризувався аномальним розростанням нервових клітин.

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Другий підтип мав гіперактивну імунну систему, що погіршувало перебіг хвороби, а третій підтип мав проблеми з синтезом білків – порушенням метаболізму рибонуклеїнової кислоти (РБК).

Четвертий підтип хвороби мав пошкодження в судинному сплетінні головного мозку, що виробляє спинномозкову рідину. А п'ятий підтип показав витік спинномозкової рідини через гематоенцефалічний бар'єр.

Результати дослідження можуть вплинути на розробку ліків – вчені

Дослідники вважають, що ці висновки можуть вплинути на майбутні розробки і призначення ліків від хвороби Альцгеймера.

"Існування цих підтипів хвороби свідчить про те, що кожен з них може потребувати різного лікування. Майбутні випробування повинні враховувати це і тестувати лікування на підтипах, які відповідають механізму дії препарату.

Крім того, кожне майбутнє дослідження хвороби Альцгеймера повинно бути розмежоване на підтипи, щоб можна було визначити, які з них найкраще реагують на лікування. Майбутні випробування також повинні враховувати, що побічні ефекти від ліків у різних підтипах можуть відрізнятися", – пояснив Пітер Єлле Віссер, професор молекулярної епідеміології хвороби Альцгеймера в Маастрихтському університеті в Нідерландах і старший автор цього дослідження.

За словами докторки Карен Д. Салліван, сертифікованої нейропсихологині, це дослідження є "надзвичайно обнадійливим".

"У деяких пацієнтів спостерігається повільне і стійке погіршення хвороби, в той час як в інших хвороба швидко прогресує. В одних переважають симптоми з погіршенням пам'яті, а в інших спостерігаються зорові та просторові порушення. Виявлення цих п'яти специфічних підтипів хвороби Альцгеймера є необхідною відправною точкою для персоналізованого підходу до лікування кожного підтипу", – зазначила вона.

Докторка Дженніфер Брамен, старша наукова співробітниця Тихоокеанського інституту неврології в Санта-Моніці, Каліфорнія, яка не брала участі в поточному дослідженні, вважає: якщо автори дослідження мають рацію у своїй гіпотезі про те, що різні варіанти хвороби Альцгеймера можуть по-різному реагувати на лікування, з'являється можливість переглянути препарати, які були багатообіцяючими в попередніх дослідженнях, але в цілому виявилися неефективними.