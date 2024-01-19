Через зміни клімату гострі кишкові інфекції поширюються більш активно – вчені

Науковці знайшли зв'язок між кількістю випадків діареї та даними про температуру повітря, тривалість дня й вологість повітря.

Вчені з Університету Суррея припускають, що зможуть прогнозувати подальші спалахи хвороб, для яких характерний такий стан, йдеться у дослідженні, опублікованому в журналі PLOS Computational Biology, пише MedicalXpress

Група науковців досліджувала вплив погоди на передачу кампілобактеріозу – бактеріальної інфекції, яка може викликати діарею та болі в шлунку.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кампілобактерні інфекції є найпоширенішими у світі причинами бактеріального гастроентериту людини.

Перебіг у хвороби зазвичай легкий, однак може бути смертельним для немовлят, людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

"З часів Гіппократа існував широкий консенсус щодо того, що погода та клімат впливають на розповсюдження хвороб. Тепер є детальний опис того, як погода впливає на хворобу, і наступним кроком стане ​​розуміння причини.

Такі захворювання, як кампілобактеріоз, не лише спричиняють дискомфорт людям, але й мають величезний вплив на суспільство, оскільки роботодавцям доводиться викликати хворих на роботу, що створює додатковий тиск на служби охорони здоров’я в усьому світі", – зазначив старший викладач кафедри біостатистики та епідеміології Університету Суррея Джованні Ло Яконо.

Вчені проаналізували приблизно 1 мільйон випадків кампілобактеріозу в Англії та Уельсі за 20-річний період. Згодом вони створили математичну модель, яка дозволила їм зіставити ці дані з інформацією від метеослужби.

Кількість випадків кампілобактеріозу була сталою, коли температура повітря опускалася нижче 8°C.

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Різке зростання захворюваності (приблизно 1 випадок на мільйон) спостерігалося при кожному підвищенні температури на 5° – до діапазону температур від 8°C до 15°C.

На розповсюдження хвороби також впливала вологість – кількість пацієнтів збільшувалась, коли рівень водяної пари в повітрі становив від 75% до 80%.

Науковці також виявили зв'язок між тривалістю світлового дня (понад 10 годин) і збільшенням кількості випадків захворювання.

Водночас кількість опадів і швидкість вітру не були сильно пов'язані з поширенням кампілобактеріозу.

"Ми виявили, що підвищення температури, вологості та збільшення тривалості дня пов’язані з поширенням кампілобактеріозу. Ми не зовсім розуміємо, чому так може бути. Можливо, тепла погода збільшує поширення хвороботворних бактерій, або, можливо цьому сприяє зростання кількості контактів між людьми.

Тож зміна клімату не тільки впливає на навколишнє середовище, але й може негативно вплинути на наше здоров’я, сприяючи поширенню інфекційних захворювань", – додав доктор Ло Яконо.