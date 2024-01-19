У парку Лондона знайшли немовля: його покинули на морозі в господарській сумці

Новонароджену дівчинку знайшли загорнутою в рушник у господарській сумці у східному Лондоні. Попри перебування на морозі, дитина вижила.

Як повідомляє Reuters з посиланням на поліцію, немовля знайшов чоловік, який вигулював пса. Він викликав поліцію на перехрестя Грінвей та Хай-стріт Саут приблизно о 21:15 в четвер 18 січня.

Чоловік зігрівав дитину до прибуття правоохоронців. За даними національної метеорологічної служби, в Лондоні в цей час було -3°C.

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"Ця людина зігрівала дівчинку, доки не прибули медики Лондонської служби швидкої допомоги та не оглянули її перед тим, як відвезти до лікарні.

Я радий повідомити, що дитина не постраждала, перебуває в безпеці під наглядом персоналу лікарні", – сказав старший суперінтендант Саймон Крік, який очолює поліцію в Ньюхемі.

Наразі правоохоронці розшукують матір дитини.

"Ми надзвичайно стурбовані її добробутом, оскільки вона пережила важкі випробування та потребуватиме негайної медичної допомоги після пологів.

Навчені медики та офіцери-спеціалісти готові підтримати її, і ми закликаємо жінку зв’язатися з нами телефоном або прийти до найближчої лікарні чи відділку поліції", – додав Саймон Крік в коментарі Independent.

Поліція також просить усіх, хто вважає, що знає матір, зв’язатися з ними.

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