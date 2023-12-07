На Прикарпатті на вулиці знайшли мертве немовля: поліція шукає матір дитини

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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7 грудня 2023

У Калуському районі Івано-Франківської області посеред вулиці виявили тіло новонародженої дитини. 

Нині правоохоронці шукають її матір, повідомляють в поліції Івано-Франківської області. 

5 грудня на лінію "102" звернувся місцевий мешканець села Кропивник й повідомив, що поблизу свого будинку виявив тіло немовляти.

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Тіло дитини правоохоронці направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті. Тим часом вони розшукують матір немовляти.

Фото: skaman306/Getty Images

За фактом умисного вбивства матір’ю своєї новонародженої дитини (ч. 1 ст. 117 ККУ) правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.   

Раніше ми повідомляли, що на Одещині розшукали матір, яка народила і покинула немовля в закинутій будівлі. 

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