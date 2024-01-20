Захворюваність на рак товстої кишки зростає: експерти назвали ймовірні причини

Нові дані Американського онкологічного товариства показують, що загальна смертність від раку продовжує знижуватися, але при цьому спостерігається зростання смертності від деяких видів раку, зокрема, від колоректального раку, більш відомого як рак товстої кишки.

Вчені зазначають, що рак товстої кишки зараз є основною причиною смертності від раку серед чоловіків у віці до 50 років і другою серед жінок у віці до 50 років у США. Наразі це третє найпоширеніше онкологічне захворювання у світі, пише Medical News Today.

Чому зросла смертність від раку товстої кишки?

За словами докторки медичних наук, старшої наукової директорки з наглядових досліджень Американського онкологічного товариства та провідного автора звіту Ребекки Сігал, успіх боротьби з тютюнопалінням та різке зниження смертності від раку легенів може пояснити зростання смертності від раку товстої кишки як серед чоловіків, так і серед жінок у віці до 50 років.

Реклама:

"Це також пов'язано зі зростанням захворюваності на рак товстої кишки у людей, народжених після 1950-х років, з причин, які зараз вивчають дослідники, але серед них, ймовірно, є ожиріння, зміни в раціоні, сидячий спосіб життя, надмірне використання антибіотиків і навіть вплив мікропластику на кишківник тощо", – пояснює Сігал.

Хірург-онколог, головний лікар Інституту раку Святого Іоанна в Санта-Моніці (Каліфорнія), доктор Антон Більчик, який не брав участі в цьому дослідженні, вважає, що іншою ймовірною причиною зростання смертності від раку товстої кишки може бути запалення.

"Доведено, що запалення призводить до збільшення кількості серцево-судинних захворювань, а також раку", – каже він.

За словами професора хірургії та керівника відділення колоректальної хірургії Медичного центру Університету Гакенсака в Нью-Джерсі, доктора Стівена Лі-Конга, який також не брав участі в дослідженні, деякі потенційні фактори, які можуть бути пов'язані зі збільшенням смертності від раку товстої кишки, можуть бути спричинені "відсутністю профілактичних скринінгових обстежень та незнанням сімейного анамнезу".

Що потрібно знати про колоректальний рак або рак товстої кишки?

Колоректальний рак вражає товсту кишку, частину товстого кишківника і пряму кишку.

Рак товстої кишки зазвичай спостерігається у людей старше 50 років. Однак, як зазначають вчені, серед молодих людей кількість діагнозів на рак товстої кишки майже подвоїлася.

Реклама:

Цей тип раку зазвичай починається зі скупчень клітин, які називаються поліпами, що ростуть всередині товстої кишки. Хоча вони не є раковими, та з часом можуть перерости у рак товстої кишки.

Поліпи можна виявити під час регулярних скринінгових тестів, які рекомендується проходити дорослим у віці від 45 до 75 років.

Типові симптоми раку товстої кишки:

кров'янисті випорожнення;

часті діареї або запори;

біль у животі, спазми та/або здуття живота;

втома;

безпричинна втрата ваги.

Чим раніше діагностований рак товстої кишки, тим кращий прогноз: п'ятирічне виживання становить 91%, якщо рак виявлено до того, як він поширився за межі товстої або прямої кишки.

Чи можуть скринінги на рак товстої кишки допомогти зменшити смертність?

"Потрібно збільшити скринінг до 45 років для людей з високим ризиком, підвищити обізнаність про ризик і симптоми хвороби, щоб люди частіше зверталися до лікаря в профілактичних цілях і дізнавалися про хворобу раніше, аби лікування було більш успішним. І зменшити стигму, щоб пацієнтам було комфортніше говорити про хворобу та її симптоми", – пояснила докторка Сігал.

За словами доктора Більчик, люди повинні знати, що рак товстої кишки і рак передміхурової залози можна попередити, і що існують дуже хороші методи скринінгу. Зокрема у США це домашні тести з калу, які на 92% виявляють ракові клітини.

Також Більчик дає основні поради щодо захисту від колоректального раку: