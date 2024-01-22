"Історичний день": у Камеруні стартувала перша програма вакцинації дітей від малярії

В африканській республіці Камерун стартувала програма з масової вакцинації дітей від малярії.
Щеплення отримають діти з 42 регіонів країни, повідомляє Voice of America та ABC News.
Малярія – це захворювання, що передається через укуси комарів. Хвороба розповсюджена в Африці, Азії, Північній і Південній Америці. В Україні випадки малярії теж трапляються, однак всі вони – завезені з тропіків.
У Камеруні дітей вакцинуватимуть однією з двох вакцин проти малярії, які нещодавно схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я – Mosquirix від компанії GlaxoSmithKline.
|Фото: AP/VOA
"Це історичний день. Ми працювали над вакциною від малярії дуже довго... 30 років", – сказав програмний директор компанії з розробки вакцини Авреліан Нгуєн.
Відомо, що друга схвалена ВООЗ вакцина від Оксфордського університету стане доступною до кінця року.
Зазначається, що обидві вакцини дієві частково – вони вимагають багаторазового введення й не здатні зупинити поширення хвороби.
Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, протягом 2020 року у світі зареєстрували 241 мільйон випадків малярії. З них внаслідок ускладнення хвороби 627 тисяч людей померли. Більшість смертей припадає на дітей у країнах Африки.
Раніше ми повідомляли, що вчені знайшли "зброю" проти стійкості до антибіотиків, яка також може подолати малярію.
Читайте також: Малярія: як передається, симптоми та профілактика