"Історичний день": у Камеруні стартувала перша програма вакцинації дітей від малярії

В африканській республіці Камерун стартувала програма з масової вакцинації дітей від малярії.

Щеплення отримають діти з 42 регіонів країни, повідомляє Voice of America та ABC News.

Малярія – це захворювання, що передається через укуси комарів. Хвороба розповсюджена в Африці, Азії, Північній і Південній Америці. В Україні випадки малярії теж трапляються, однак всі вони – завезені з тропіків.

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У Камеруні дітей вакцинуватимуть однією з двох вакцин проти малярії, які нещодавно схвалила Всесвітня організація охорони здоров’я – Mosquirix від компанії GlaxoSmithKline.

Фото: AP/VOA

"Це історичний день. Ми працювали над вакциною від малярії дуже довго... 30 років", – сказав програмний директор компанії з розробки вакцини Авреліан Нгуєн.

Відомо, що друга схвалена ВООЗ вакцина від Оксфордського університету стане доступною до кінця року.

Зазначається, що обидві вакцини дієві частково – вони вимагають багаторазового введення й не здатні зупинити поширення хвороби.

Згідно з даними Центру з контролю та профілактики захворювань США, протягом 2020 року у світі зареєстрували 241 мільйон випадків малярії. З них внаслідок ускладнення хвороби 627 тисяч людей померли. Більшість смертей припадає на дітей у країнах Африки.

Раніше ми повідомляли, що вчені знайшли "зброю" проти стійкості до антибіотиків, яка також може подолати малярію.

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