Вчені виявили новий метод поширення хвороби Альцгеймера між людьми

Вчені виявили, що хвороба Альцгеймера здатна передаватися від людини до людини через рідкісні медичні захворювання.

Про це свідчать результати дослідження вчених Університетського коледжу Лондона, опублікованому в журналі Nature Medicine, пише The Guardian.

За словами науковців, у період з 1959 по 1985 роки щонайменше 1 848 пацієнтів у Великій Британії отримували гормон росту людини, отриманий із гіпофізів трупів.

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Ця практика була заборонена в 1985 році. Тоді з'ясувалося, що деякі пацієнти померли від хвороби Крейтцфельдта-Якоба (ХКБ), бо зразки гормону були забруднені білками, які провокують це захворювання.

Фото: Peter Dazeley/Getty Images

Хвороба Крейтцфельдта-Якоба – це рідкісне смертельне захворювання головного мозку, спричинене інфекційним агентом пріоном (білком з аномальною структурою).

Після смерті 80 пацієнтів, які пройшли пересадку гормонів, у їхньому мозку виявили білок амілоїд-бета, що є характерною ознакою хвороби Альцгеймера.

Водночас науковці не впевнені, що у померлих могла розвинутися хвороба Альцгеймера.

Пізніше вчені дослідили вісьмох пацієнтів, які отримували людський гормон росту від трупів, але не мали ХКБ. У п’ятьох виявили симптоми деменції, а у трьох з них результати сканування мозку підтвердили діагноз хвороби Альцгеймера.

У інших трьох пацієнтів ситуація була менш складною: одна людина мала легкі когнітивні порушення, інша повідомила про когнітивні труднощі, а ще одна – не мала жодних симптомів.

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Як зазначають вчені з посиланням на дослідження ДНК, лише п'ятеро пацієнтів мали схильність до розвитку хвороби Альцгеймера.

Фото: GSO Images/Getty Images

За підсумком дослідження вчені стверджують, що хвороба Альцгеймера може виникнути внаслідок лікування забрудненими білками з гіпофіза.

"Це відбувається лише тоді, коли людині пересаджують певні тканини та клітини головного мозку. Але ці операції рідкісні", – повідомив співавтор дослідження Джон Колінг.

Команда науковців додала, що завдяки результатам їхньої роботи, вчені тепер знають про новий шлях поширення хвороби Альцгеймера.

"Подібний спосіб пересадки клітин у людський мозок був заборонений понад 40 років тому. Нині фахівці дуже обережно ставляться до передачі тканин мозку між людьми", – зазначив професор біохімії Манчестерського університету Ендрю Дойг.

Раніше ми повідомляли, що вчені виявили 5 підтипів хвороби Альцгеймера.