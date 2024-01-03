На Київщині від дифтерії померла 73-річна жінка: це перший летальний випадок за 2023 рік

У Київській області померла 73-річна жінка, яку 29 грудня 2023 року госпіталізували до лікарні з діагнозом дифтерія.

Це перший летальний випадок від дифтерії за 2023 рік, повідомляють в Центрі громадського здоров’я.

Дифтерія – це інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту. Джерелом інфекції є хвора людина.

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Зазначається, що життя літньої жінки не вдалось врятувати через довготривале самолікування й ускладнення, які виникли внаслідок хвороби.

Під час проведення епідемічного розслідування, з'ясувалося, що хвора контактувала з 2 односельцями та 11 медичними працівниками.

Нині, щоб запобігти розвитку хвороби, за ними спостерігають медики.

Також фахівці Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб з’ясували, що у померлої було відсутнє щеплення.

У ЦГЗ нагадали, що дорослі мають вакцинуватися від дифтерії кожні 10 років. Щеплення є безоплатним.

Діти мають отримати 6 доз вакцини у перші 2, 4, 6 та 18 місяців, після чого у 6 й 14 років.

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За словами лікарів, дифтерійна паличка (коринебактерія) може зберігатися у зовнішньому середовищі до 15 діб. Позбутися її можна за допомогою кип'ятіння та застосуванню розчину хлору.

Інкубаційний період захворювання – від 3 до 10 днів.

Серед найпоширеніших проявів хвороби є:

біль у горлі;

підвищена температура та лихоманка;

набряк слизової оболонки ротоглотки;

наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу;

набряк шиї;

збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ закликали вакцинуватись від дифтерії та правця.