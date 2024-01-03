На Київщині від дифтерії померла 73-річна жінка: це перший летальний випадок за 2023 рік

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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3 січня 2024

У Київській області померла 73-річна жінка, яку 29 грудня 2023 року госпіталізували до лікарні з діагнозом дифтерія. 

Це перший летальний випадок від дифтерії за 2023 рік, повідомляють в Центрі громадського здоров’я. 

Дифтерія – це інфекційне захворювання, що передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту. Джерелом інфекції є хвора людина.

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Зазначається, що життя літньої жінки не вдалось врятувати через довготривале самолікування й ускладнення, які виникли внаслідок хвороби. 

Фото: Teka77/Getty Images 

Під час проведення епідемічного розслідування, з'ясувалося, що хвора контактувала з 2 односельцями та 11 медичними працівниками. 

Нині, щоб запобігти розвитку хвороби, за ними спостерігають медики.

Також фахівці Київського обласного центру контролю та профілактики хвороб з’ясували, що у померлої було відсутнє щеплення. 

У ЦГЗ нагадали, що дорослі мають вакцинуватися від дифтерії кожні 10 років. Щеплення є безоплатним. 

Діти мають отримати 6 доз вакцини у перші 2, 4, 6 та 18 місяців, після чого у 6 й 14 років. 

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За словами лікарів, дифтерійна паличка (коринебактерія) може зберігатися у зовнішньому середовищі до 15 діб. Позбутися її можна за допомогою  кип'ятіння та застосуванню розчину хлору. 

Інкубаційний період захворювання – від 3 до 10 днів. 

Серед найпоширеніших проявів хвороби є: 

  • біль у горлі;
  • підвищена температура та лихоманка;
  • набряк слизової оболонки ротоглотки;
  • наліт на мигдалинах сірого кольору, осиплість голосу;
  • набряк шиї;
  • збільшення шийних, підщелепних лімфатичних вузлів.

Раніше ми повідомляли, що у МОЗ закликали вакцинуватись від дифтерії та правця.

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