Щоб зберегти життя: У МОЗ закликали вакцинуватись від дифтерії та правця

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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11 липня 2022

Щеплення та ревакцинацію проти дифтерії і правця потрібно робити в дитячому та дорослому віці.

Про необхідність щеплення нагадують в Міністерстві охорони здоров'я.

За календарем профілактичних щеплень вакцинацію проти дифтерії і правця роблять:

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  • дітям у 2, 4, 6 та 18 місяців – вакциною, яка має захистити від дифтерії, правця й кашлюка. Для цього використовують вакцини АаКДП (з ацелюлярним, тобто безклітинним, кашлюковим компонентом) або АКДП (з цільноклітинним кашлюковим компонентом).
  • дітям у 6 років, які мають ревакцинуватись щепленням АДП (без кашлюкового компонента);
  • дітям у 16 років, дорослим у 26 років і кожні 10 років після цього потрібна ревакцинація АДП-м (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів).
Фото: Depositphotos

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У МОЗ радять перевірити наявність щеплень за останні 10 років, та загальну кількість після 26 років, оскільки це може врятувати життя у разі захворювання.

Щоб надолужити вакцинацію та отримати захист потрібно зробити мінімум три щеплення проти правця і дифтерії АДП-М: першу дозу, за місяць – другу, через пів року після неї – третю.

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