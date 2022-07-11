Щоб зберегти життя: У МОЗ закликали вакцинуватись від дифтерії та правця

Щеплення та ревакцинацію проти дифтерії і правця потрібно робити в дитячому та дорослому віці.

Про необхідність щеплення нагадують в Міністерстві охорони здоров'я.

За календарем профілактичних щеплень вакцинацію проти дифтерії і правця роблять:

дітям у 2, 4, 6 та 18 місяців – вакциною, яка має захистити від дифтерії, правця й кашлюка. Для цього використовують вакцини АаКДП (з ацелюлярним, тобто безклітинним, кашлюковим компонентом) або АКДП (з цільноклітинним кашлюковим компонентом).

дітям у 6 років, які мають ревакцинуватись щепленням АДП (без кашлюкового компонента);

дітям у 16 років, дорослим у 26 років і кожні 10 років після цього потрібна ревакцинація АДП-м (зі зменшеним вмістом дифтерійного та правцевого антигенів).

У МОЗ радять перевірити наявність щеплень за останні 10 років, та загальну кількість після 26 років, оскільки це може врятувати життя у разі захворювання.

Щоб надолужити вакцинацію та отримати захист потрібно зробити мінімум три щеплення проти правця і дифтерії АДП-М: першу дозу, за місяць – другу, через пів року після неї – третю.