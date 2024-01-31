Свербить та пече? Що треба знати про молочницю та її лікування

Ви приймали антибіотики. Перебуваєте у стані хронічного стресу. Або змінили бренд щоденних прокладок.

І отримуєте вкрай неприємний "бонус", а саме:

свербіж та печіння в ділянці вульви;

специфічні виділення з вагіни, які нагадують кисломолочний сир, проте без якогось специфічного запаху;

набряклість вагіни, наявність пошкоджень слизової.

Цілком можливо, що ви страждаєте на молочницю. Загалом ця проблема швидко та легко лікується. Проте бувають і винятки.

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Про проблеми з молочницею і що з ними робити ми поговорили з кандидаткою медичних наук, гінекологинею Оленою Павловою.

У чоловіків також бувають дріжджові інфекції, зокрема молочниця. І не так рідко, як може здаватися. Лікування часто буває схожим, проте – це розмова з урологом. Сьогодні ми зосередимося на цій проблемі у жінок.

Що таке молочниця?

Вагіна жінок має збалансований "мікс" дріжджів, в тому числі дріжджів Candida та певних бактерій, наприклад, лактобактерій, які не дозволяють дріжджовим грибкам розростатися.

Але іноді цей баланс порушується. Наприклад, через:

прийом антибіотиків;

вагітність;

діабет;

послаблення імунної системи;

приймання контрацептивів чи іншої гормональної терапії, яка може підвищувати рівень естрогенів тощо.

І саме грибок Кандіда є причиною більшості вагінальних дріжджових інфекцій, зокрема молочниці.

Деякі жінки можуть помічати, що інфекція повертається після сильного стресу. Немає доказів, що стрес спричиняє молочницю. Проте стрес може зменшувати можливості вашого організму контролювати дріжджові грибки: кортизол, гормон стресу, "підточує" наш імунітет і може підвищувати рівень цукру в крові.

Candida albicans – це найбільш поширений тип грибка, який спричиняє "молочницю". Також використовують терміни "вагінальний кандидоз", "кандидозний вульвовагініт". Інші типи грибків Candida можуть потребувати додаткової діагностики, є складнішими в лікуванні та підлягають більш агресивній терапії.

Тому ми можемо виділити основне правило лікування: ніякого самолікування!

Дуже спокусливим може бути варіант піти в аптеку та купити препарати, які рекламують по телебаченню.

Проте, як пояснює Олена Павлова, "молочниця" з точки зору жінки – величезний спектр скарг, який об’єднаний однією метою – прибрати дискомфорт.

"Молочниця" з точки зору лікаря – конкретне захворювання, яке має локалізацію, збудника, клінічну картину та правильне лікування.

"Чому я розділяю? Бо навіть сучасна начитана жінка, яка прагне знань та розуміння себе, не завжди на 100% відрізнить, якої природи в неї запальний процес. А, отже, лікуючи запалення бактеріального походження протигрибковим препаратом, ми не отримаємо бажаного лікувального ефекту. При цьому дуже високий шанс отримати флору, яка наступного разу вже буде стійка до цього препарату", – пояснює лікарка.

Вона додає, що вульвовагініт, цистит, інфекції, що передаються статевим шляхом, алергія на латекс, нову білизну, мийний засіб чи засіб гігієни можуть мати схожі клінічні прояви та скарги. Тому варто відвідати лікаря, пройти огляд і лише тоді за потреби правильно лікуватись.

До того ж навіть в разі молочниці інтенсивність скарг може бути різною. І саме лікар визначить тривалість лікування та як найкраще полегшити симптоми.

Фото: IgorVetushko/Depositphotos

Що робити, якщо молочниця повертається?

Частою проблемою молочниці є навіть не лікування, а повторюваність.

І тут важливо бути уважною до себе, змін у своєму житті та розуміти, які причини можуть спричинювати рецидиви. Іноді причини можуть бути вкрай неочікуваними.

Олена Павлова радить звернути увагу на таке:

Переглянути особисту гігієну. Зокрема, а чи не надмірна вона? Спринцювання можуть порушити баланс мікрофлори. Часте використання щоденних прокладок, особливо з віддушкою – теж.

"Найкращий та першочерговий гігієнічний засіб – це вода. Якщо ви десь в дорозі чи на роботі – тоді допустимі серветки для інтимної гігієни. Звичайні вологі серветки теж мають право на життя, але вони мають бути не антибактеріальні, без спирту, з нейтральною кислотністю та без ароматизаторів. Туалетний папір займає тут останню сходинку й до нього теж є низка побажань: нефарбований, не ароматизований, м’який".

Гінекологиня радить не носити затісної білизни, регулярно її змінювати, звертати увагу на свій стан та його зміни, якщо змінюєте засіб для прання чи інтимної гігієни.

Також важливо уникати інтимних дезодорантів, тампонів з віддушкою тощо.

Перегляньте гігієну ваших інтимних стосунків.

А саме:

приймайте душ до та після статевого акту;

використовуйте латексні серветки під час кунілінгусу та пам’ятайте, що слина – це не лубрикант для жодного виду сексу! Вона швидко сохне та містить в собі багато нетипової для вагіни флори;

якщо під час сексу вам необхідне зволоження, то варто придбати лубрикант на водній основі;

анальний секс не повинен перетинатися з вагінальним проникненням, якщо між ними ви не прийняли душ та не змінили презерватив;

інтимні іграшки не повинні бути з дешевих неякісних матеріалів. Також їх варто правильно мити та зберігати.

Наприклад:

✅ Ретельно мити водою зі спеціальними мийними засобами, наприклад, тойклінерами: мило може пошкоджувати силікони, тоді в іграшках буде оселятись та розростатись патогенна флора, й сама іграшка швидше вийде з ладу.

✅ Якщо девайс приєднаний до електричного пристрою, використовуйте теплу воду та мийний засіб, обережно, щоб не занурювати в рідину електричні компоненти. Звичайно, прилад під час миття не повинен бути приєднаним до мережі!

✅ Якщо немає електричних компонентів, ви можете замочити девайс у 10% водному розчині відбілювача на 10 хвилин або помістити у посудомийну машину. Проте засоби зі скла не можна піддавати високим температурам. Силікони також погано реагують на кип’ятіння.

✅ Твердий пластик: очистить антибактеріальним милом і водою. Не кип'ятити.

✅ Силікон: Можна вимити теплою водою з антибактеріальним милом. Не кип'ятіть силіконові вібратори, тому що ви можете зруйнувати його механізм.

Якщо у вас часта молочниця чи симптоми схожі на молочницю і при цьому один постійний партнер, то йому також варто перевіритись на інфекції. Звичайно, не в гінеколога. Проте, ймовірність передати молочницю чоловіку ​​– доволі низька.

А от якщо ваша партнерка жінка – то варто бути обережними та стежити за симптомами. Хоча загалом, молочниця – це не та хвороба, яка часто передається статевим шляхом.

Симптоми молочниці можуть посилюватися перед місячними

Це можна пояснити тим, що відбуваються певні гормональні коливання.

"У цей період рівні естрогену та прогестерону є найнижчими в циклі. Відбуваються незначні зміни pH (кислотності), що своєю чергою може створювати більш сприятливе середовище для розмноження умовно патогенної та патогенної флори, адже грибок Кандіда мешкає у піхві у вкрай малій кількості, що є нормою. І загалом не викликає проблеми в таких випадках", – пояснює лікарка.

Нічне посилення симптомів гінекологиня пояснює тим, що перед сном ми завжди більш розслаблені, втомлені після робочого дня, маємо значно менше відволікаючих факторів та більше дослухаємося до свого тіла, отже і відчуваємо його сигнали сильніше, тим паче дискомфортні.

Як боротися з молочницею, поки не дійшли до лікаря

По-перше, не затягувати з візитом.

По-друге, поки чекаєте на візит – максимально забрати додаткові подразнюючі фактори: алергени, штучну тканину, щоденні прокладки, грубий папір чи серветки. В особистій гігієні перевагу надавати воді.

"Намагайтеся не розчухувати вульву, адже це лише додатково травмує шкіру та слизову, симптоми й лікування триватимуть довше. За умов сильного подразнення і травм скарги можуть тривати незначний час навіть після завершення лікування. Існують додатково антисептичні засоби для інтимної гігієни та заспокійливі креми, але про це вам особисто розкаже ваш лікар, проінформувавши також про протипоказання", – наголошує Олена Павлова.

Окремо лікарка зауважує про…

Народні методи лікування молочниці

"Народна фантазія дійсно багата: сік алое та каланхое, відвар ромашки та кори дуба, настоянка календули, сода, мед, "марганцівка" (так, люди досі її десь купують) – і це ще не весь перелік", – розповідає гінекологиня.

Вона наголошує, що частина цих "препаратів" може викликати алергію (і добре, якщо це лише додатковий зуд, а не набряк дихальних шляхів). Любите ромашку і мед? Пийте з ними чай. Деякими з цих засобів можна викликати не лише більш виражене порушення балансу флори, а серйозний опік, що призведе до тривалого лікування і відновлення.

"Навесні 2022-го року деяким пацієнткам, які опинились на окупованих територіях чи за кордоном без можливості потрапити вчасно до лікаря я дозволяла використання соди, але були вимушені (!) заходи, а не "добра альтернатива", – додає лікарка.

На сьогодні є багато вивчених медикаментів, які досліджували не один рік. Ці медикаменти діють, лікують, допомагають. Тому нема сенсу наражати себе на небезпеку.

Фото: HayDmitriy/Depositphotos

Молочниця та вагітність

Через імунні особливості під час виношування дитини вагітні в зоні ризику рецидивів. Проте найголовніший міф навколо вагітності та молочниці – це те, що її не можна лікувати. Можна і треба.

Лікарка каже, що всі гігієнічні заходи такі самі, як і для невагітних жінок.

А от в плані препаратів лікарі дещо обмежені. Проте безпечні для вагітних препарати існують, їх варто використовувати та радіти життю й вагітності, а не терпіти дискомфорт та біль.

Але призначити їх вам має виключно лікар!