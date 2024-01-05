На Івано-Франківщині від ускладнень грипу за тиждень померли три людини – МОЗ

Ірина Батюк Журналістка УП. Життя
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5 січня 2024

З жовтня на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ), грип та COVID-19 в Україні перехворіло 1,9 мільйона людей, з них 56% – діти.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Упродовж тижня 24-31 грудня у країні зареєстрували понад 130 тисяч випадків ГРВІ, з них майже 70 тисяч – серед дітей віком до 17 років. До лікарень потрапили близько 5 тисяч людей, половина з них – діти. 

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Наразі віруси грипу А та В циркулюють у 9 регіонах України. Від ускладнень грипу в Івано-Франківській області померли троє людей.

Фото: belchonock/Depositphotos

Також медики виявили близько 7 тисяч випадків COVID-19, а понад 1,5 тисячі людей госпіталізували до лікарень. Коронавірус забрав життя 39 українців, зокрема двох дітей віком до 14 років.

У МОЗ нагадують, що захиститися від тяжкого перебігу COVID-19 можна за допомогою вакцинації. У 2024 році щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними для кожного українця.

Нагадаємо, за два місяці від COVID-19 померли понад 300 українців, зокрема діти.

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