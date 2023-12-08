За два місяці від COVID-19 померли понад 300 українців, зокрема діти – Кузін

З жовтня від COVID-19 померли 343 українці, зокрема двоє дітей.
Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар України Ігор Кузін на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ".
Він зазначив, що найбільш вразливими до вірусу залишаються люди з групи ризику, з надмірною вагою та важкими супутніми захворюваннями.
За словами Кузіна, причиною важкого перебігу COVID-19 також може бути відсутність вакцинації чи її неповний курс.
|За два місяці від COVID-19 померли понад 300 українців. Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos
"В Україні щонайменше 12 мільйонів людей не мають другої бустерної дози, тобто, по суті, вони не мають повноцінного імунітету. Вакцинація має бути основою для профілактики здоров’я кожного українця", – сказав він.
Загалом з жовтня в Україні зареєстрували майже 80 тисяч випадків захворювання на COVID-19. У середньому протягом одного тижня госпіталізують близько 4 тисяч пацієнтів.
Також Кузін додав, що наразі ведеться об'єднаний підрахунок випадків захворювання на COVID-19, грип та ГРВІ. З початку жовтня на ці захворювання перехворіли більш ніж 1,3 мільйона українців.
"Якщо порівнювати з торішнім сезоном, то в абсолютній кількості показник вищий майже на 41%", – зазначив заступник міністра.
За його словами, на сьогодні перевищення епідеміологічного порогу зафіксували лише в Чернівецькій області. Однак всі рішення щодо реагування мають приймати на місцях.
"Це може бути запровадження локального карантину або локальні протиепідеміологічні заходи, як, наприклад, продовження шкільних канікул", – розповів головний санлікар.
Нагадаємо, вірусологиня Алла Мироненко повідомила, що через мутації "Омікрон" здебільшого вже не викликає тяжкої кисневої залежності.
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