За два місяці від COVID-19 померли понад 300 українців, зокрема діти – Кузін

З жовтня від COVID-19 померли 343 українці, зокрема двоє дітей.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар України Ігор Кузін на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ".

Він зазначив, що найбільш вразливими до вірусу залишаються люди з групи ризику, з надмірною вагою та важкими супутніми захворюваннями.

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За словами Кузіна, причиною важкого перебігу COVID-19 також може бути відсутність вакцинації чи її неповний курс.

За два місяці від COVID-19 померли понад 300 українців. Фото: AndrewLozovyi/Depositphotos

"В Україні щонайменше 12 мільйонів людей не мають другої бустерної дози, тобто, по суті, вони не мають повноцінного імунітету. Вакцинація має бути основою для профілактики здоров’я кожного українця", – сказав він.

Загалом з жовтня в Україні зареєстрували майже 80 тисяч випадків захворювання на COVID-19. У середньому протягом одного тижня госпіталізують близько 4 тисяч пацієнтів.

Також Кузін додав, що наразі ведеться об'єднаний підрахунок випадків захворювання на COVID-19, грип та ГРВІ. З початку жовтня на ці захворювання перехворіли більш ніж 1,3 мільйона українців.

"Якщо порівнювати з торішнім сезоном, то в абсолютній кількості показник вищий майже на 41%", – зазначив заступник міністра.

За його словами, на сьогодні перевищення епідеміологічного порогу зафіксували лише в Чернівецькій області. Однак всі рішення щодо реагування мають приймати на місцях.

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"Це може бути запровадження локального карантину або локальні протиепідеміологічні заходи, як, наприклад, продовження шкільних канікул", – розповів головний санлікар.

Нагадаємо, вірусологиня Алла Мироненко повідомила, що через мутації "Омікрон" здебільшого вже не викликає тяжкої кисневої залежності.