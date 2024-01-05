Long Covid спричиняє в організмі зміни, через які фізичні вправи стають виснажливими – дослідження

Тривале захворювання на інфекцію COVID-19 призводить до пошкодження деяких м’язів в організмі. Внаслідок цього людина важче переносить фізичні навантаження.

Серед симптомів можуть бути біль, відчуття втоми та нездужання, повідомляє The Guardian з посиланням на дослідження вчених з Вільного університету Амстердама, опубліковане в журналі Nature Communications.

У ході роботи науковці дослідили 25 пацієнтів, які тривалий час хворіли на COVID-19 і скаржилися на підвищення навантаження внаслідок фізичних навантажень. Також вони обстежили 21 людину, яка перехворіла й повністю одужала від коронавірусу.

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Зазначається, що всі вони були працездатного віку й жоден з них не був госпіталізований до лікарні із діагнозом COVID-19.

Фото: Morsa Images/Getty Images

У рамках дослідження кожен учасник провів 10-15 хвилин на велотренажері. Вчені дослідили їхні зразки крові та біопсії скелетних м'язів за тиждень до виконання вправ і на наступний день після фізнавантаження.

Так науковці виявили, що в середньому люди з тривалим перебігом COVID-19 мали нижчу фізичну працездатність, ніж здорові учасники. На це впливають білі м’язові волокна – вчені виявили, що в людей, які мали тривалий перебіг коронавірусної інфекції, їх більше.

Дослідження також показало, що їхні волокна мають менше структур, які виробляють енергію у клітинах, на відміну від м’язів здорових учасників.

Порівняння біопсій, взятих до і після їзди на велосипеді, засвідчило, що після фізичних навантажень у тих, хто тривалий час хворів на COVID-19, функція мітохондрій погіршилася. Ці учасники також мали набагато більше пошкоджень тканин після тренувань і ознак того, що організм намагається їх відновити.

"Це може пояснити, наприклад, біль у м'язах, який ці пацієнти відчувають після фізичних навантажень", – повідомив автор дослідження Роб Вюст.

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За його словами, результати дослідження частково пояснюють, чому люди, які тривалий час хворіють на COVID-19, мають нижчу витривалість до фізичних навантажень.

Також вчені виявили, що люди з довгим COVID-19 у скелетних м'язах мали більше згустків білка під назвою амілоїд.

"Long Covid пошкоджує м'язи і погіршує метаболізм. ЦЕ може пояснити, чому ви відчуваєте біль у м'язах і втому через кілька тижнів після тренування", – каже Роб Вюст.

Раніше ми повідомляли, що, за словами вчених, люди, які перенесли COVID-19, вдвічі частіше відчувають задишку або втому.