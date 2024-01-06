На Буковині госпіталізували 45-річного чоловіка з підозрою на правець

У Чернівецькій області госпіталізували 45-річного чоловіка з підозрою на правець.

Він звернувся зі скаргами на гнійну рану стопи, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Далі у хворого з’явились тризм м’язів обличчя, напруження м’язів шиї, плечового поясу та потилиці

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Нині чоловік перебуває у лікарні, де отримує необхідну допомогу. Зокрема, йому ввели протиправцевий імуноглобулін.

У МОЗ додають, що хворий не щепився проти правця упродовж останніх 10 років.

Фото ілюстративне: palinchak /Depositphotos

"Наразі фахівці Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб проводять епідеміологічне розслідування – встановлюють шлях інфікування", – кажуть у відомстві.

Загалом за 11 місяців 2023 року в Україні зафіксували 6 випадків правця: 2 випадки на Миколаївщині та по одному у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській та Черкаській областях.

Що таке правець?

Правець – це захворювання, що передається при контакті зі спорами бактерій Clostridium tetani, які живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

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Можна інфікуватися правцем при потраплянні бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини.

Правець не передається від людини до людини – лише внаслідок травмування, коли пошкоджуються шкіра та слизові оболонки, оскільки у рану можуть потрапити спори збудника.

Перші симптоми правця можуть з’явитися протягом 3-21 дня після зараження.

Виникають м’язові спазми, інфікованій людині стає дедалі важче ковтати, розвивається головний біль, лихоманка та надмірне потовиділення.

Лікування потрібно почати негайно, тож якщо ви запідозрили симптоми правця – одразу зверніться до лікаря.

Правець може призвести до серйозних ускладнень. Ризики смерті від правця високі – від 10% до 70% залежно від лікування, віку та стану здоров’я, кажуть у МОЗ.

Tetanus – це правець. Ним можна заразитись через рани, порізи, укуси. Автор: Artemida-psy /Depositphotos

Єдиний надійний спосіб захиститися від правця – вакцинація.

Щеплення проти правця, дифтерії та кашлюка за Календарем щеплень проводять у 2, 4, 6 та 18 місяців.

У 6 років та 16 років потрібно вакцинуватись повторно. А з 26 років планова ревакцинація для дорослих обов’язкова кожні 10 років.

Також екстрена імунопрофілактика правця показана після травм із порушенням цілісності слизових та шкіри, деяких опіків, пологів чи абортів поза лікарнею, укусів тварин тощо.

За даними МОЗ, в Україні є безоплатна вакцина: понад 294 тисячі доз вакцини АКДП (адсорбована коклюшно-дифтерійно-правцева вакцина), понад 388 тисяч – АДПм (зі зменшеним вмістом антигенів) та 124,5 тисячі – АДП.