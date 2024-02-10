Вірус папіломи людини підвищує ризик розвитку серцевих захворювань у жінок – дослідження

Жінки, інфіковані вірусом папіломи людини (ВПЛ), мають вищий ризик атеросклерозу та серцево-судинних захворювань.

Про це йдеться у дослідженні, опублікованому European Heart Journal, повідомляє Clinical Advisor.

Команда вчених з Південної Кореї вивчала зв’язок між інфекцією ВПЛ та смертністю від серцево-судинних захворювань. Протягом 8,5 років вони спостерігали за станом здоров'я 163 250 корейських жінок, яким підтвердили діагноз ВПЛ під час скринінгу і які не мали серцево-судинних захворювань.

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За цей період дослідники виявили 134 випадки смерті від серцево-судинних захворювань. Також рівень смертності у жінок з ВПЛ був у 1,5 раза вище, ніж у неінфікованих.

Науковці виявили у 3,9 раза вищий ризик розвитку атеросклерозу у жінок з ВПЛ; ішемічної хвороби серця – 3,7 раза, інсульту – 5,9 раза.

Науковці також встановили, що у жінок з ВПЛ та ожирінням був вдвічі вищий ризик смертності, ніж у інфікованих жінок без надлишкової ваги.

"Це дослідження підкреслює важливість комплексного догляду за пацієнтами з ВПЛ високого ризику. Клініцисти повинні стежити за станом серцево-судинної системи у пацієнтів з ВПЛ високого ризику, особливо тих, хто страждає ожирінням або іншими факторами ризику.

Важливо, щоб люди з ВПЛ високого ризику усвідомлювали потенційні ризики захворювань серця та раку шийки матки", – зазначив керівник дослідження професор Чеонг.

Нагадаємо, у жовтні 2023 року вчені повідомили, що розробили новий метод лікування раку шийки матки. За їхніми словами, він зменшує ризик смерті на 35%.

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Однак проблема залишається глобальною, зокрема у третіх країнах. Акторка та модель з Індії інсценувала власну смерть, щоб привернути увагу громадськості до проблеми раку шийки матки.