У Львові одразу троє дітей народились із півкілограмовими пухлинами

У Львові хірурги врятували трьох дітей, які народились із тератомами – крижово-куприковими пухлинами. Операцію провели у перші дні життя.

Про це повідомили у дитячій лікарні Святого Миколая.

Один із маленьких пацієнтів – Матвій з Харкова. Хлопчик народився більше місяця тому з вагою 3470 грамів, 470 з яких важила пухлина.

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Мама Матвійка, Євгенія, розповіла, що новоутворення діагностували ще під час вагітності.

Фото: Дитяча Лікарня Святого Миколая

"Ми на 20 тижні вагітності прийшли на плановий скринінг у Харкові, де й діагностували тератому. Нам порадили перервати вагітність. Матвій був нашою довгоочікуваною дитиною, тож ми почали шукати можливості скорегувати ваду при народженні", – поділилася жінка.

Після пологів лікарі спостерігали за хлопчиком і вирішили провести операцію з усунення пухлини. Вона проходила у кілька етапів: спочатку видалили пухлину, потім медики виконали пластику м’яких тканин та аноректопластику – операцію, яку проводять для усунення аномалій ануса та прямої кишки. За словами медиків, усе минуло вдало.

Мати новонародженого Матвія

Одночасно з Матвієм у дитячій лікарні хірурги прооперували ще двох дівчаток з такою ж вадою – Ярину та Злату. В обидвох малюків втручання пройшло успішно. На сьогодні їм вже виповнився місяць, вони набралися сил та можуть поїхати додому, розповідають лікарі.

"Такої кількості діток, які майже одномоментно з’явилися на світ із вродженим тератомами, у нас ще не було. Звернень із цією патологією побільшало відколи при нашій лікарні ми відкрили власне пологове відділення", – йдеться у повідомленні.

Медики дитячої лікарні Святого Миколая врятували дитину

У лікарні наголошують, що тератома розвивається у дітей, коли вони ще перебувають в утробі матері. Ця рідкісна вада піддається хірургічному втручанню і не є показом до переривання вагітності.

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Віра Шурмакевич, УП.Життя