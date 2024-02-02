Епідемія високої інтенсивності: школи Ужгорода закривають на карантин

Школи Ужгорода закривають карантин. Він діятиме з 5 по 9 лютого.

Епідемічну ситуацію в місті класифікують як епідемію високої інтенсивності з перевищенням епідпорогу на 80,1%, повідомили у міській раді.

"Наразі фіксується різке ускладнення епідситуації із захворюваністю ГРВІ та грип в Ужгороді – протягом тижня зареєстровано 1985 випадків захворювань. Порівняно із минулим тижнем, це більше на 69,5%, також відзначають циркуляцію COVID-19 та грипу типу А і В", – йдеться у повідомленні.

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Карантин стосується також міських мистецьких і спортивних шкіл. Винятком є індивідуальні заняття. Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.

У міськраді додають, що серед захворілих 55,5% – діти. Захворюваність дітей шкільного віку зросла у 2,3 рази.

Також на 36,3% зросла кількість госпіталізованих у медичні заклади міста. 85% із них – діти.