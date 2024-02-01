В Україні росте захворюваність на ГРВІ, у трьох областях перевищено епідпоріг – МОЗ

Упродовж минулого тижня в Україні зафіксували понад 185 тисяч хворих на грип, коронавірус та ГРВІ. З них – 96120 діти.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, в Житомирській, Хмельницькій і Чернівецькій областях зафіксували перевищення епідемічного порогу.

У Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернігівській областях зафіксували середній рівень захворюваності. В інших регіонах – неепідемічний рівень.

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Також, згідно з даними МОЗ, за минулий тиждень майже у 3500 пацієнтів виявили COVID-19.

"Наразі через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни спостерігається підйом захворюваності на ГРВІ, зокрема серед дітей.

Враховуючи дані щотижневого моніторингу, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією", – йдеться у повідомленні.

До лікарень госпіталізували 6120 пацієнтів. Серед госпіталізованих – 2607 дітей.

Медики повідомили про смерть 42 пацієнтів: 34 з них померли від коронавірусної інфекції, вісім від грипу. Усі померлі не мали необхідних щеплень, кажуть у МОЗ.

У Міністерстві нагадують, що першим проявом грипу є раптове підвищення температури, а інші симптоми (кашель, задишка, біль у горлі) виникають згодом. Водночас із COVID-19 навпаки – він починається з респіраторних симптомів.

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Нагадаємо, у січні зареєстрували 9 випадків зараження новим підвидом штаму коронавірусу "Омікрон" – JN.1 ("Дженні").

Віра Шурмакевич, "УП. Життя"