В Україні росте захворюваність на ГРВІ, у трьох областях перевищено епідпоріг – МОЗ

Упродовж минулого тижня в Україні зафіксували понад 185 тисяч хворих на грип, коронавірус та ГРВІ. З них – 96120 діти.
Як повідомляє Міністерство охорони здоров’я України, в Житомирській, Хмельницькій і Чернівецькій областях зафіксували перевищення епідемічного порогу.
У Вінницькій, Львівській, Рівненській, Тернопільській і Чернігівській областях зафіксували середній рівень захворюваності. В інших регіонах – неепідемічний рівень.
Також, згідно з даними МОЗ, за минулий тиждень майже у 3500 пацієнтів виявили COVID-19.
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"Наразі через циркуляцію вірусів грипу у 22 регіонах країни спостерігається підйом захворюваності на ГРВІ, зокрема серед дітей.
Враховуючи дані щотижневого моніторингу, очікується, що з січня і до квітня вірус грипу буде переважати над коронавірусною інфекцією", – йдеться у повідомленні.
До лікарень госпіталізували 6120 пацієнтів. Серед госпіталізованих – 2607 дітей.
Медики повідомили про смерть 42 пацієнтів: 34 з них померли від коронавірусної інфекції, вісім від грипу. Усі померлі не мали необхідних щеплень, кажуть у МОЗ.
У Міністерстві нагадують, що першим проявом грипу є раптове підвищення температури, а інші симптоми (кашель, задишка, біль у горлі) виникають згодом. Водночас із COVID-19 навпаки – він починається з респіраторних симптомів.
Нагадаємо, у січні зареєстрували 9 випадків зараження новим підвидом штаму коронавірусу "Омікрон" – JN.1 ("Дженні").
Віра Шурмакевич, "УП. Життя"
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