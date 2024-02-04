У Великій Британії перші пацієнти отримали експериментальну терапію проти раку

"Революційний" метод лікування раку, відомий як мРНК-терапія, почали застосовувати пацієнтам у лікарні Хаммерсміт на заході Лондона. Така терапія може стати новим підходом до боротьби з раком.

Випробування проводять для оцінки безпечності та ефективності терапії при лікуванні меланоми, раку легенів та інших солідних пухлин, пише The Guardian.

У новому методі лікування використовують генетичний матеріал, відомий як мРНК. Він мовби підсвічує імунній системі пацієнта загальні маркери пухлин. Його мета полягає в тому, щоб допомогти мРНК розпізнавати та боротися з раковими клітинами, які експресують ці маркери.

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"Нова імунотерапія проти раку на основі мРНК відкриває шлях для залучення власної імунної системи пацієнта до боротьби з раком", – зазначив доктор Девід Пінато з Імперського коледжу Лондона.

ФОТО: CITAlliance Depositphotos

Він додав, що це дослідження все ще перебуває на ранніх стадіях і можуть пройти роки, перш ніж воно стане доступним для пацієнтів. Однак це є важливою базою, на основі якої могли б бути розроблені менш токсичні та більш точні нові методи боротьби з раком.

Доклінічні випробування як на клітинних, так і на тваринних моделях раку надали показали, що нова терапія мРНК впливає на імунну систему та може бути запропонована пацієнтам на ранніх етапах клінічних випробувань.

Нещодавно в усьому світі розпочалися клінічні випробування низки вакцин проти раку. Вони поділяються на дві категорії: персоналізована імунотерапія раку, що ґрунтується на вилученні власного генетичного матеріалу пацієнта з його пухлини, і терапевтична імунотерапія раку – мРНК, яка пристосована до певного типу раку.

Основна мета нового дослідження – з'ясувати:

чи є цей вид мРНК-терапії безпечним;

як його переносять пацієнти з раком легенів або шкіри;

чи здатен він зменшувати пухлини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що учені досліджують вакцину, яка може допомогти у лікуванні раку підшлункової.

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Також науковці застосували генну терапію для лікування ангіоневротичного набряку. Люди із цією недугою страждають від нападів набряків, які вражають ділянки обличчя, горла, кишківника та кінцівок.