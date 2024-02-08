Пухлина печінки була більшою за сам орган: лікарі врятували 10-місячного малюка з Львівщини. ФОТО

У Львові врятували 10-місячного малюка з пухлиною печінки, що була більшою за сам орган.

Як повідомили у лікарні Святого Миколая, про вроджену ваду у сина батьки дізналися випадково аж на восьмому місяці його життя.

Максимко – з Львівщини. Хлопчик захворів на ГРВІ і коли його оглядала сімейна лікарка, то помітила підозріло збільшений животик. Дитину відправили на УЗД. Під час обстеження в черевній порожнині малюка виявили гігантську пухлину.

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Фахівці лікарні провели хлопчику КТ-діагностику і побачили, що в центрі печінки є доброякісна пухлина – мезенхімома.

Про вроджену ваду у сина батьки дізналися випадково аж на восьмому місяці його життя

Це доволі рідкісне утворення. Зустрічається лише у двох зі 100 тисяч дітей, кажуть медики.

Як зазначають у медзакладі, Максимко народився з цієї пухлиною. Вона стрімко росла та пошкоджувала здорові тканини. Розмір новоутвору на час останнього обстеження вже сягав 15 см, тоді як сама печінка у дитини такого віку має розмір 9 на 7 см.

"Видаляти пухлину потрібно було терміново! Без операції у хлопчика швидко б розвинулася печінкова недостатність. Він міг загинути або потребувати невідкладної трансплантації", – наголошують лікарі.

Операція тривала 8 годин і пройшла успішно

У медзакладі додають: перед тим як оперувати, лікарі мусили переконатися, чи зможе орган функціонувати після хірургічного втручання.

Спеціалісти з’ясували, що Максимко має лише 30% здорової печінки, а цього замало. Тому медики спершу видалили кісту всередині пухлини. Таким чином їм вдалося збільшити об’єм здорової печінки до 60%.

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Оскільки гігантська пухлина розташовувалася по центру печінки, потрібно було не лише видалити утворення, але і зшити два шматочки органу в один.

Попри загрозу крововтрати, операція, яка тривала 8 годин, пройшла успішно.

Усі фото: лікарня Святого Миколая

"Малюк має здорову печінку і в майбутньому не матиме жодних обмежень, зможе займатися спортом та радіти життю!" – запевняють лікарі.