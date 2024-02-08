У Львові врятували 8-річного хлопчика: у його бронхах півтора року була хвойна гілочка. ФОТО

У Львові з бронхів 8-річного Любомира лікарі видалили хвойну гілочку, яка впродовж півтора року була причиною тяжких симптомів у дитини.
Як розповідають у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит", влітку 2022-го року в хлопчика почала боліти спина і піднялася температура.
Місцева лікарка скерувала Любомира до однієї з лікарень Львова. Там йому поставили діагноз – правостороння пневмонія. Його пролікували антибіотиками та виписали додому. Та згодом симптоми повторилися.
За словами медиків, мама хлопчика забила на сполох, коли він почав кашляти кров'ю.
|Захворювання постійно рецидувувало
Захворювання постійно рецидувувало. Ще більше її лякала постійна кровотеча під час кашлю у дитини.
"Після крайньої виписки з лікарні нам сказали, що це – туберкульозна пневмонія. Ми здавали всі можливі аналізи, робили всі обстеження, та ніхто не міг встановити причину", – розповідає жінка.
|Матір лякала постійна кровотеча під час кашлю у дитини
У "Охматдиті" лікарі зробили Любомирові бронхоскопію, під час якої виявили стороннє тіло в бронхах – маленьку хвойну гілочку. Вона і була причиною всіх симптомів.
Хірурги успішно видалили гілку, а дитину вже виписали додому.
|Хвойна гілочка, яку дістали лікарі. Усі фото: "Охматдит"
Нагадаємо, у Львові лікарі упродовж року боролися за збереження ноги 13-річного хлопчика від ампутації після ДТП. Закордонні медики запевняли, що він не зможе ходити і єдиний вихід – ампутація стопи.
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