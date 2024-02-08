У Львові врятували 8-річного хлопчика: у його бронхах півтора року була хвойна гілочка. ФОТО

Бура Ірина журналістка УП.Життя
9384
8 лютого 2024

У Львові з бронхів 8-річного Любомира лікарі видалили хвойну гілочку, яка впродовж півтора року була причиною тяжких симптомів у дитини. 

Як розповідають у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит", влітку 2022-го року в хлопчика почала боліти спина і піднялася температура. 

Місцева лікарка скерувала Любомира до однієї з лікарень Львова. Там йому поставили діагноз – правостороння пневмонія. Його пролікували антибіотиками та виписали додому. Та згодом симптоми повторилися. 

Реклама:

За словами медиків, мама хлопчика забила на сполох, коли він почав кашляти кров'ю. 

Захворювання постійно рецидувувало

Захворювання постійно рецидувувало. Ще більше її лякала постійна кровотеча під час кашлю у дитини.

"Після крайньої виписки з лікарні нам сказали, що це – туберкульозна пневмонія. Ми здавали всі можливі аналізи, робили всі обстеження, та ніхто не міг встановити причину", – розповідає жінка.

Матір лякала постійна кровотеча під час кашлю у дитини

У "Охматдиті" лікарі зробили Любомирові бронхоскопію, під час якої виявили стороннє тіло в бронхах – маленьку хвойну гілочку. Вона і була причиною всіх симптомів.

Хірурги успішно видалили гілку, а дитину вже виписали додому.

 Хвойна гілочка, яку дістали лікарі. Усі фото: "Охматдит"

Нагадаємо, у Львові лікарі упродовж року боролися за збереження ноги 13-річного хлопчика від ампутації після ДТП. Закордонні медики запевняли, що він не зможе ходити і єдиний вихід – ампутація стопи. 

Реклама:

Читайте також: Пухлина печінки була більшою за сам орган: лікарі врятували 10-місячного малюка з Львівщини. ФОТО


Реклама:


Реклама:
 2
КУЛЬТУРА

Що не так з "хорошимі рускімі" та інші незручні українські питання в берлінському театрі Шаубюне

Наталка Якимович
 3977
Суспільство

"На фоні стресу мій пес почав сивіти". Воєнні історії домашніх тварин

 7962
КУЛЬТУРА

Ода гедонізму, коли смерть наближається. Жульєт Бінош розкриває секрети "Смаку пристрасті" – нового фільму про їжу

Марія Кабацій