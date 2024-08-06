Хочете пропустити тренування? 9 ситуацій, коли варто себе (не)слухати

Рухатися – корисно для здоров'я. Але бувають випадки, коли відпочинок може бути кращим варіантом, ніж спорт.

Не завжди легко вирішити, чи слід вам потренуватися, чи дати тілу перерву.

Тож коли ви не відчуваєте себе на 100% готовими до спорту, тренування корисні чи шкідливі?

Експерти розповіли для EverydayHealth, що варто робити, коли ви хворі, відчуваєте похмілля, одужує від COVID-19 або почуваєтесь погано.

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У вас простуда

Залежить від симптомів

"Поки у вас немає температури і ви відчуваєте бажання тренуватися, вам дозволено займатися спортом", – каже Сьюзен Бессер, доктор медичних наук, співробітниця Медичного центру в Балтиморі, штат Меріленд, США.

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Просто підтримуйте інтенсивність тренування від легкого до помірного і стежте за своїм водним балансом.

"Якщо ви захворіли, отже, ви вже зневоднені, тому вам потрібно пити багато води, коли ви тренуєтеся", – говорить вона.

Проте якщо у вас висока температура або ви кашляєте, перенесіть тренування, поки не відчуєте себе краще.

І якщо у вас грип або інша серйозна вірусна інфекція, робіть те, що хоче ваше тіло, і відпочивайте. Інакше ви можете потенційно негативно вплинути на імунну систему.

Ви відчуваєте втому при COVID-19

Пропустіть тренування

Якщо вам поставили діагноз COVID-19, дозвольте собі пропускати тренування до тих пір, поки ви не відпочинете і не одужаєте, особливо якщо у вас лихоманка, кашель і втома.

Загалом експерти рекомендують з обережністю повертатися до занять спортом після COVID-19.

Фізичні вправи під час COVID-19 можуть погіршити інфекцію і призвести до додаткових ускладнень, застерігає Джеймс Борчерс, доктор медицини, лікар спортивної медицини в Медичному центрі Векснера при Університеті штату Огайо.

"Те, що ми знаємо про вірус, показує нам, що люди реагують на нього по-різному", – говорить він.

Джеймс Робінсон, доктор медицини, лікар спортивної медицини в Госпіталі спеціальної хірургії в Нью-Йорку, пропонує почекати від 7 до 10 днів після того, як ви відчуєте себе краще.

Також варто проконсультуватися з лікарем щодо повернення до свого колишнього режиму у спорті, тому що деяким людям потрібен час на відновлення.

У вас похмілля

Пропустіть тренування

Якщо ви почуваєте себе погано, вправи тільки погіршать самопочуття, особливо якщо ви відчуваєте запаморочення або нудоту.

"Ваш організм може зневоднитися ще більше, і спорт може погіршити ситуацію", – розповідає Ешлі Фаган, лікар-терапевт в клініці Texas Health Family Care.

Якщо упродовж дня ви відчуєте себе краще, ви завжди можете спробувати легку активність, наприклад, ходьбу або йогу.

Просто тримайте цю пляшку з водою поблизу.

Минулої ночі ви майже не спали

Проспіть це тренування

Якщо тренування означають, що вам доведеться економити на сні, краще не відвідувати тренажерний зал.

"Сон завжди повинен бути важливішим, ніж вправи", – запевняє доктор Бессер.

За його словами, недосипання може бути таким же шкідливим, як вживання наркотиків або алкоголю, оскільки ви не зможете ясно мислити, не зможете зосередитися або сконцентруватися.

Замість того, щоб тренуватися, залишайтеся в ліжку довше або лягайте спати раніше.

Ви прокинулися з легким поколюванням в спині

Залежить від ситуації

Усе залежить від того, чи проблема з м’язами, чи з нервами, розповідає доктор Феган.

Якщо ви не знаєте, в чому причина болю, спробуйте легку активність, наприклад ходьбу, і не збільшуйте різко швидкість.

Якщо ви відчуваєте себе краще, коли починаєте рухатися, ймовірно, проблема з м’язами, і рух може допомогти послабити напружені ділянки.

Однак якщо ваша спина продовжує посилати вам попереджувальні знаки, дайте собі ще день, щоб відновитися.

"Якщо у вас сильний біль в спині, зверніться до лікаря", – каже Бессер.

Вчора ви пішли на нове заняття з фітнесу, а тепер вам дуже боляче

Можна, але

Крепатура на наступний день після нового інтенсивного заняття – це нормально, хоча вам, можливо, доведеться змінити тренування.

"Виберіть заняття, з яким ваші м'язи вже знайомі, або підберіть вправи, які задіють інші м'язи", – радить тренер Джей Джей Флізанес.

Ви відчуваєте неймовірний стрес

Не пропускайте тренування

Спорт – один з найкращих засобів зняття стресу, тому вам не варто пропускати тренування.

"Ендорфіни, які ваше тіло вивільняє в результаті вправ, допоможуть знизити рівень стресу", – каже Бессер.

Виберіть заняття, як-от ходьба або еліптичний тренажер, що дозволяє вам слухати музику, і виконуйте його протягом 20 або 30 хвилин. Рухи, що повторюються, ще більше заспокоять мозок.

"Силові тренування також можуть знизити цей стрес, особливо якщо вам потрібно позбутися агресії", – додає Бессер.

Якщо ви не можете присвятити себе повноцінному тренуванню, тому що у вас мало часу, навіть 10-хвилинне заняття може зняти стрес.

Ви щойно отримали вакцину проти COVID-19

Залежить від ситуації

Вас може турбувати питання, чи вплине імунізація на ваш розпорядок тренувань – або навпаки.

Немає доказів того, що вправи до або після вакцинації зроблять її менш ефективною, тому вам не обов'язково відкладати тренування після введення дози, стверджують у клініці Cleveland.

Але якщо через побічні ефекти вакцини ви відчуваєте втому, прислухайтеся до свого тіла і пропустіть тренування, поки не відчуєте себе готовим.

Ви випили алкогольний коктейль

Залежить від ситуації

Важко порадити щось однозначне, не знаючи, скільки ви випили і чи не зневодненні ви.

"Якщо ви випили тільки одну склянку алкоголю, також пили воду та з'їли що-небудь, що допомагає уповільнити засвоєння алкоголю, ймовірно, можна займатися спортом", – каже Бессер.

Утім, краще спробуйте почекати годину або дві після того, як випили коктейль, щоб дати вашому організму трохи більше часу, щоб позбутися від алкоголю.

Просто врахуйте, що якщо ви прийдете на заняття зневодненим, тренування, ймовірно, буде важчим, ніж зазвичай.

Однак, якщо ви випили дві склянки або відчуваєте себе сп’янілим, пропустіть тренування, інакше ви поставите під загрозу свою безпеку.

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