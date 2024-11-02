Почуваємось зле – починаємо бавитись у лікарів, не думаючи про наслідки і про те, наскільки важливо бачити різницю між загальною застудою і чимось серйознішим, щоб вчасно звернутись за допомогою.

Навряд чи серед нас знайдуться такі, хто зможе сміливо сказати: "Я ніколи не ставив сам собі діагноз".

Почуваємось зле – починаємо бавитись у лікарів, не думаючи про наслідки і про те, наскільки важливо бачити різницю між загальною застудою і чимось серйознішим, щоб вчасно звернутись за допомогою.

"УП. Життя" використала джерело Health, щоб розповісти про 10 ознак того, що у вас більш, ніж застуда.

1. Ваші симптоми не минають уже чотири дні.

Застуда починається з пошкрябування горла і закладення носа, і потім зазвичай прогресує.

Звичайна застуда зникає за три-чотири дні, каже доктор медичних наук Меліса Лей Бекер.

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Трішки довше можуть затриматись кашель і нежить.

Якщо ж сиптоми хвороби за цей час не минають, можливо, у вас щось гірше. Наприклад, грип чи мононуклеоз.

Застуда починається з пошкрябування горла і закладення носа, і потім зазвичай прогресує. bobakphoto.gmail.com/Depositphotos

2. Симптоми зникли, а потім повернулися.

Тут два варіанти: або хвороба повернулася, або це вже "суперінфекція", - каже доктор медичних наук Нав'я Майсор.

Якщо імунна система була уражена, ви можете підхопити щось значно серйоніше – пневмонію, синусит чи гострий фарингіт.

В такому разі краще звернутись до лікаря і проконсультуватись.

3. Ви нещодавно повернулись з мандрівки іншою країною.

Закордонні подорожі є червоним прапорцем для лікаря.

Адже це може означати, що ви підхопили незвичайну інфекцію, яка не поширена в регіоні вашого проживання.

Про неї лікар зазвичай не подумав би, пояснює доктор медичних наук Стелла Сафо, яка спеціалізується на інфекціях.

Тож якщо у вас з'явились сипмтоми застуди після закордонної мандрівки, краще проконсультуйтесь з лікарем.

Якщо у вас з'явились сипмтоми застуди після закордонної мандрівки, краще проконсультуйтесь з лікарем. Milkos/Depositphotos

4. У вас гарячка.

Під час застуди температура може підвищуватись.

Але якщо вона досягає позначки у 38,3 градусів, це може означати гострий фарингіт, каже доктор Лей Бекер.

У більшості пацієнтів з фарингітом зростає температура впродовж перших днів захворювання.

"Вам справді необхідно вміти розрізняти гострий фарингіт та застуду, - каже медик. – Якщо ви залишите фарингіт без лікування, це може призвести до гострого ревматизму чи до серйозних проблем з серцем".

У більшості пацієнтів з фарингітом зростає температура впродовж перших днів захворювання. Subbotina/Depositphotos

5. Температура коливається між 37 і 38 градусами декілька днів.

Навіть якщо температура не висока, але тримається декілька днів поспіль, зверніться до лікаря.

Тривала гарячка може означати, що у вас грип або інфекційний мононуклеоз.

6. У вас проблеми зі шлунком.

Нудота, діарея, блювота зазвичай не супроводжують застуду. Такі ознаки можуть сигналізувати про серйозніше захворювання. Грип, наприклад.

Будьте обережні, адже такі симптоми можуть викликати зневоднення, каже доктор Майсор.

Нудота, діарея, блювота зазвичай не супроводжують застуду. Такі ознаки можуть сигналізувати про серйозніше захворювання. Грип, наприклад. michaeljung/Depositphotos

7. У вас сильний головний біль.

Медики ведуть нотатки сильного головного болю у пацієнтів.

Особливо це стосується болю під час гарячки чи ригідності потиличних м'язів (коли ви безболісно не можете опустити підборіддя на грудну клітку).

Такі симптоми можуть свідчити про менінгіт, каже лікар Майсор.

А коли ви відчуваєте тиск у голові, чи вона болить більше у зоні навколо очей та носа – це може свідчити про синусит.

Біль може посилюватись, коли ви нахиляєте голову вперед.

Коли ви відчуваєте тиск у голові, чи вона болить більше у зоні навколо очей та носа – це може свідчити про синусит. dragonstock/Depositphotos

8. У вас болить спина або важко дихати.

Хоч кашель і є звичайним симптомом застуди, він не повинен викликати задишку, хрипіння чи біль у спині, каже доктор Майсор.

Такі ознаки не можна ігнорувати. Ускладнене дихання може означати бронхіт чи пневмонію. А біль у спині чи раптова задишка можуть свідчити про легеневу емболію (коли згустки крові закупорюють легені).

Хоч кашель і є звичайним симптомом застуди, він не повинен викликати задишку, хрипіння чи біль у спині. serezniy/Depositphotos

9. Симптоми проявляються лише у певному місці.

Ще один "червоний прапорець" – "локалізація" симптомів, коли ви відчуваєте їх лише у певній ділянці тіла, пояснює лікар Сафо.

Застуда вражає всі верхні дихальні шляхи. Інші захворювання характеризуються інтенсивними симптомами в одну місці.

Наприклад, стрептокок викликає ангіну. Горло так болить, що важко ковтати. Але хвороба, як правило, не викликатиме біль по всьому тілу.

Синусит може викликати головні болі і навіть ниття у зубах, а захворювання вуха зазвичай викликатиме біль лише в одному вусі.

Стрептокок викликає ангіну. Горло так болить, що важко ковтати. Але хвороба, як правило, не викликатиме біль по всьому тілу. IgorVetushko/Depositphotos

10. Ваше тіло ниє.

Звісно, звичайна застуда – це не прогулянки у парку. Але вона не повинна викликати біль по всьому тілу.

Ваші м'язи і тіло можуть почуватись нездоровими через грип, який може ще й викликати втому та озноб.

"Коли у вас грип, таке відчуття, що вас переїхала вантажівка", - пояснює лікар Майсор.

М'язи болять так, що важко навіть встати з ліжка.