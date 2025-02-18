Втратили роботу? 5 практичних порад, які допоможуть зменшити тривогу

Звільнення з роботи може бути важким ударом, особливо в умовах повномасштабної війни, коли немає відчуття базової безпеки.

Як подолати страх, впоратися з тривогою та почати діяти – розповіли у Psychology Today.

Розпізнайте катастрофічне мислення та киньте йому виклик

Для людей з таким мисленням втрата роботи схожа на падіння зі скелі. Вони схильні перебільшувати, тобто бачити ситуацію більш негативною, ніж вона є насправді.

У цьому випадку розум прокручує найгірші сценарії розвитку подій та зосереджується на негативних думках: бездомність, банкрутство, безробіття.

Але страх спотворює реальність. Тому перший крок, який потрібно зробити, – розпізнати катастрофічні думки і кинути їм виклик.

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Американський психіатр і почесний ад’юнкт-професор кафедри психіатрії та поведінкових наук Медичної школи Стенфордського університету (США) Девід Бернс рекомендує виконати практичну вправу – на аркуші паперу перерахувати свої найбільші страхи щодо втрати роботи, а на противагу їм написати раціональні контраргументи. Наприклад:

"Я ніколи не знайду іншу роботу" і "Я вже знаходив роботу раніше, а тому зможу зробити це знову".

"Я не зможу платити за оренду житла" й "У мене є заощадження на випадок надзвичайних ситуацій".

Відпустіть те, чого не можете контролювати

Невизначеність породжує тривогу. Проте замість того, щоб турбуватися про те, чого не можна змінити, краще зосередитися на тому, що вам під силу контролювати.

Тому Бернс радить скласти список "Контроль & відсутність контролю".

Наприклад, під свій контроль ви можете взяти:

оновлення резюме;

відгуки на вакансії;

розмови з рекрутером;

нетворкінг з іншими людьми;

створення нового бюджету.

Водночас ми ви можете проконтролювати те, скільки часу займе пошук роботи, чи передзвонить вам представник компанії з пропозицією роботи та чи є конкуренція на ринку праці.

Концентруючись на тому, що можна контролювати, ви зміщуєте фокус, а тривога зменшується. Завдяки цьому повертається відчуття влади над своїм життям.

Дійте та будьте активними

Іноді тривога може "паралізувати" нас. Найкращий спосіб боротися з цим – робити маленькі кроки.

Щоб не залишатись на одному місці, складіть щоденний план відновлення після втрати роботи. Наприклад, відгукуйтеся на три вакансії щодня чи виділіть одну годину для опанування нової навички.

"Дія руйнує страх і створює імпульс впевненості. Найбільший ворог успіху – це не невдача, а нудьга і застій. Продовжуйте рухатися вперед зі структурованим планом дій", – зауважив психолог Рассел Барклі.

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Організуйте свій час

Втрата роботи руйнує щоденний розпорядок дня, а це може посилити роздуми про страх, стрес і депресію. Аби не дозволити паніці взяти верх, складіть новий щоденний графік.

Нейробіолог Джадсон Брюер пояснює, що під час стресу наш мозок чіпляється за звички. Впроваджуючи нові рутинні дії, ми можемо перевчити його, щоб зменшити тривогу.

Сприймайте втрату роботи не як поразку, а як перехід до нового етапу

Замість того, щоб сприймати звільнення як "кінець світу", ставтеся до нього як до початку чогось нового в житті.

Багато людей після таких потрясінь знаходять ще кращу роботу, відкривають власний бізнес або отримують несподівані можливості, про які вони ніколи б не дізналися, якби не пішли з попереднього місця роботи.

Фахівці рекомендують: замість того, щоб говорити про поразку, кажіть про нові можливості, використовуючи слова, які мотивують. Наприклад:

Замість "Це повна катастрофа" кажіть "Це поворотний момент, який відкриває мені нові можливості".

"Я втратив усе" замініть на "Я знаходжу абсолютно новий напрямок, якого раніше не помічав".

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